Spokojenost zaměstnanců je předností vizovické ROSTRA

ROSTRA je významnou českou nástrojařskou firmou, která spolupracuje s českými i zahraničními zákazníky. Díky její schopnosti dodávat produkty nejvyšší kvality má se zákazníky dlouhodobé a stabilní vztahy. ROSTRA pro své zákazníky dělá takovou dokonalou krejčovskou práci. S tím, že se firma neustále rozrůstá a investuje do moderního a technicky dokonalejšího vybavení, je schopna jim nabídnout nejen výrobu lisovacích nástrojů ale současně i lisované díly.

Výroba nástroje na zakázku je složitý a precizní proces, který vyžaduje úzkou spolupráci mezi výrobcem a zákazníkem. Proces začíná specifickým požadavkem zákazníka. Jakmile jsou všechny požadavky jasně definovány, přichází na řadu technický návrh. Konstruktéři vytvářejí podrobný technický návrh nástroje, který zahrnuje CAD modely, technické výkresy a simulace, jež ověřují funkčnost a efektivitu nástroje. Následně během celé výroby probíhá přísná kontrola kvality, aby bylo zajištěno, že každý vyrobený kus odpovídá požadovaným specifikacím a standardům daným zákazníkem. Od počátečního požadavku až po finální dodání a následnou podporu je každý krok pečlivě plánován a prováděn s cílem splnit nebo překonat očekávání zákazníka. Díky moderním technologiím a důrazu na kvalitu je firma schopna vyrábět nástroje, které jsou nejen funkční, ale také spolehlivé a trvanlivé. A toto zákazníci velmi oceňuji. Lisovací nástroje firma dodává do Číny, Brazílie, USA, Mexika a samozřejmě do Evropy. Například do Skandinávie, Španělska, Francie, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a dalších zemí.

Mnoho nástrojů, které ROSTRA vyrobí, zůstává v závodě, a protože je vybaven technologií pro lisování, je také dodavatelem lisovaných dílů z těchto nástrojů. Konečným odběratelem lisovaných dílů jsou hlavně automobilky jako Porsche, BMW, Volvo, Toyota, Bentley, Jaguar, Nissan nebo Mercedes-Benz i Renault.

KVALITA ROSTRA UŽ OD ROKU 1976

„Učíme se ze své historie, i proto se neustále rozvíjíme,“ zní motto firmy. Historie vizovické strojírenské firmy sahá až do roku 1976, kdy tady vznikl menší závod pod značkou TMP na výrobu konektorů pro telekomunikační průmysl. Postupem času se podnik začal zaměřovat na nástrojařskou výrobu s důrazem na výrobu lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem, a nakonec i sériového lisování pro automobilový průmysl. ROSTRA tak, jak ji známe dnes, vznikla v listopadu 2000, kdy podnik TMP odkoupili současní majitelé. V dnešní době firmu tvoří administrativní a výrobní budovy. Nově jsou tu i vybudované dvě haly lisovny, montážní a skladovací hala. Ve všech budovách jsou zřízeny šatny a zmodernizované sociální zázemí.

NA EKOLOGICKOU ODPOVĚDNOST ROSTRA NEZAPOMÍNÁ

V době, kdy se stále více klade důraz na ekologickou udržitelnost, ROSTRA nezůstává pozadu. Firma se zavázala k ekologicky šetrným postupům a neustále hledá způsoby, jak minimalizovat svůj ekologický otisk. Zaváděním energeticky úsporných technologií a recyklace materiálů jsou jen některé z kroků, které podniká na cestě k udržitelnější budoucnostI.

CERTIFIKACE A STANDARDY

Výrobní procesy ROSTRA splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Vizovická firma je držitelem certifikací ISO 9001:2016, IATF 16949, ISO 45001:2018 a ISO 14001:2016. Navíc, aby posílila svou pozici na trhu a splnila rostoucí požadavky na bezpečnost informací v automobilovém průmyslu, brzy získá i certifikaci TISAX. Firma ROSTRA je synonymem pro kvalitu, inovaci a spolehlivost. Její závazky vůči zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí ji činí jedním z lídrů v oboru. S hrdostí pokračuje ve výrobě špičkových lisovacích nástrojů a výlisků, které posouvají automobilový průmysl kupředu.

ZAMĚSTNANCI JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR

Úspěch každé firmy závisí na jejích zaměstnancích a ROSTRA si je tohoto faktu dobře vědoma. Společnost investuje do vzdělávání a profesního rozvoje svých zaměstnanců, což vede k vysoké úrovni odbornosti a motivace. ROSTRA se také pyšní svým přátelským a podporujícím pracovním prostředím, což přispívá k nízké fluktuaci zaměstnanců a vysoké produktivitě. Navíc si je ROSTRA vědoma toho, že ke kvalitně odvedené práci a spokojeným zaměstnancům patří i zaměstnanecké benefity. Proto se je svým zaměstnancům snaží dopřát v co největší míře.

Mezi firmou zajišťované benefity patří kvalitní pracovní oblečení, pohodlná lehká a zaměstnanci vybraná pracovní obuv. Samozřejmostí je i výběr z pěti jídel na oběd denně v místní jídelně, na které firma přispívá. Nechybí ani parkovací místa a krytá stání pro motorky a kola, příspěvek dvě koruny na kilometr na dopravu do zaměstnání, příspěvek na penzijní pojištění až do výše 24 000 korun ročně, vlastní Multipass karta s 8 650 korunami na rok, výhodný mobilní tarif nebo bezúročné půjčky. Podobných benefitů firma nabízí mnohem víc. Vyhledat si všechny benefity je možné na webových stránkách. Zaměstnanci je také mají k dispozici k nahlédnutí v aplikaci JOBKa včetně kompletních informací o jejich nároku a způsobu vyplácení. Řadu benefitů mají zaměstnanci hned po nástupu a k některým z nich se dostanou po uplynutí tříměsíční zkušební doby. Další platí od prvního odpracovaného roku.

Závěrem lze říci, že ROSTRA je příkladem úspěšné strojírenské firmy, která díky inovacím, důrazu na kvalitu a zaměstnance dokázala dosáhnout významného postavení na trhu. Její příběh je inspirací pro mnoho dalších podniků a ukazuje, že s odhodláním a správnou strategií lze dosáhnout velkých věcí.