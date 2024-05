Zákaz kasin v Chrášťanech tlačí bývalý příslušník SNB. Sbírá hlasy v petici

Kvůli ustanovení smlouvy o spolupráci s provozovateli kasin – společnostmi Bonver Win a CEC Praha starosta Pavel Hrdlička (Chrášťany pro život) již dříve odmítl požadavky veřejnosti, aby obec hazard zakázala a aby vypsala místní referendum o kasinech, což žádá také petice s více než 343 podpisy v asi tisícových Chrášťanech.

Případné referendum o vzniku dvou kasin v obci vzejde z petice občanů. Pokud podle starosty Pavla Hrdličky petičníci splní zákonné náležitosti, lidové hlasování z podnětu obyvatel bude. Petice za vyhlášení zákazu hazardu v obci a za referendum už vznikla, sběr podpisů pokračuje. Spor tak pravděpodobně ani zdaleka není u konce.

Záměr povolit kasina v katastru Chrášťan hájí radnice tím, že by to znamenalo příjem desítek milionů korun, které provozovatelé kasin mají dát obci, třeba na obnovu ulic. Část místních se ale v souvislosti s kasiny bojí kriminality, přestupků i potenciálních gamblerů.

„My do doby, než referendum bude, a jestli bude platné, nebo neplatné, tak samozřejmě zastavíme veškeré investice. Pokud by referendum bylo platné, samozřejmě budeme respektovat to, jakým způsobem se občané vyjádřili,“ řekl novinářům manažer společnosti CEC Praha Star Casino Miloslav Bohůnek.

Podle provozovatelů už z podstaty přísné zákonné regulace kasina chod obce neovlivní. Bohůnek doplnil, že příjmy za zařízení provozovaná v obci se počítají z průměru za celou ČR, nikoliv podle peněz prohraných v jednotlivém kasinu.

Dopad se těžko posuzuje

Tajemník Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) Petr Kozák navíc upozorňuje na studii, která neprokázala, že by města s plošným zákazem hazardu měla menší výskyt kriminality, naopak výsledky byly prakticky podobné s městy, kde je hazard povolen. Situace se může samozřejmě lišit dle kontextu a specifika daného místa, nicméně obecně můžeme říct, že vliv zákazu hazardu se velice přeceňuje.

„Pokud by legálně provozované kasino či herna vůbec nevznikly nebo by byly nucené svůj provoz uzavřít, neznamená to, že hraní hazardních her rázem končí. Hráči se jednoduše přesunou do onlinu, kde si mohou živé hry zahrát klidně z pohodlí domova. V horším případě budou hrát v nelegálně provozovaných (online nebo kamenných) hernách,“ uvedl Kozák. Obcím se podle něj zákaz hazardu finančně nevyplácí.

Platnost již zmíněné smlouvy, v níž se Chrášťany zavázaly nepřijmout vyhlášku proti hazardu, navíc zpochybňuje místní právník Vladimír Vedral. „Nemůžete se soukromoprávním aktem zavázat, že nebudete dělat veřejnoprávní akty,“ upozornil starostu na dubnovém zastupitelstvu. Smlouva je podle Vedrala „absolutně neplatná“, má obsahovat i další chyby. Vedral je i autorem zmíněné petice.

Právník s minulostí u SNB

Někteří místní, kteří chtějí zůstat v anonymitě, mají za to, že za Vedralovými kroky není morální tažení, ale spíše budoucí klání o chrášťanskou radnici. Vedralovo krycí jméno „Černý“ figuruje dle Ústavu pro studium totalitních režimů u hlavní správy rozvědky SNB - I. správy SNB, 52. odbor USA a Latinské Ameriky.

Redakce iDNES.cz Vladimíra Vedrala opakovaně pomocí e-mailu a SMS požádala o vyjádření k jeho možnému politickému angažmá. On ale neodpověděl a nevyjádřil se ani ke své někdejší roli u komunistického Sboru národní bezpečnosti.

„Nepochybuji o tom, že bývalí fízlové i bezpečnostní pátrači dobře znají i využívají nátlakových metod s cílem nejen zmařit záměr obce i investorů, ale zjevně i usednout do křesla starosty… Dovedete si pak představit ten rozvoj Chrášťan?“ uvedla jedna o obyvatelek obce.