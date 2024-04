Kromě dne volna může fungovat jako motivace k darování krve i párek

O pár dní později se podobná fotografie objevuje znovu. „Pokud máte taky daleko do výplaty, mám pro vás skvělý tip. Za necelý litr plazmy vám v Thomayerovce dají tuhle královskou snídani,“ doporučuje pro změnu Jan K. S třemi nožičkami párků dokonce vítězí. Komentující tak podle svých vyjádření zvažují příště darovat krev ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN).

Lidé by si přitom neměli vybírat, kam půjdou darovat krev či plazmu, na základě štědrosti pohoštění. „Dárce by měl zachovávat věrnost svému transfuznímu oddělení, aby u jeho odběrů mohla být dodržena půlroční karanténa plazmy, (poté dárce lékaři opět vyšetří, než se smí jeho plazma použít, pozn. red.),“ vysvětluje Tereza Romanová, mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV).

Pohoštění nesestavují nutriční specialisté dárcům na míru. „Smyslem je doplnění tekutin a pozdržení dárce po odběru na místě a v klidu, tedy včasné řešení případné nežádoucí reakce po odběru v rámci našeho oddělení,“ objasňuje primář Transfuzního oddělení FTN Petr Turek. Ztráta energie nebo živin při odběru není podle něho významná a normálně se stravující člověk ji snadno vykompenzuje během dne.

Dárcovství je čestné

Záchrana života jako motivace pro darování krve by však do transfuzních oddělení přivedla jen málokoho. Přímá finanční úhrada za odběr ale také není možná. „Vidina přímé platby za odběr by do řad dárců přivedla jedince, který je z tohoto důvodu ochoten zatajit důležité údaje o sobě, svém chování a zdravotním stavu,“ vysvětluje Miroslava Jirůtková z Českého červeného kříže (ČČK).

Podporovat čestné dárcovství se tak snaží nemocnice, pojišťovny i stát. „Objem ani složení občerstvení nikdo přesně nedefinoval a záleží tedy na každém transfuzním oddělení, jak své občerstvení pojme,“ vysvětluje Jirůtová. Jídlo, stejně jako vitaminy, jsou podle ní slučitelné s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve. Ač se většinou servírují párky, na výběr bývá také bezmasé občerstvení. Ve FTN dostane dárce před odběrem čaj nebo kávu, půl litru vody a sušenku.

„Po odběru si může dát kávu, čaj nebo šťávu a obvykle párek, ale může si vybrat i vegetariánské či veganské občerstvení, jako sýry, jogurt, ovocnou přesnídávku a na cestu domů si vzít sušenku a čokoládu,“ jmenuje Turek s tím, že hodnota potravin je asi 120 korun. Dárci tady dále dostanou vitaminy či jiné drobnosti od zdravotních pojišťoven.

Na co přispívají pojišťovny dárcům Všeobecná zdravotní pojišťovna ● Za aspoň jeden letošní odběr mohou aktivní dárci získat příspěvek tři tisíce korun na rehabilitační/rekondiční aktivity, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, např.: masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, solná jeskyně, kryokomora, otužování, atd.

● Za dva letošní odběry mohou lidé čerpat další příspěvek tisíc korun na dentální hygienu.

● Celkem si aktivní dárce může zažádat o čtyři tisíce korun.

● Neaktivní dárce (je držitelem pamětního listu ocenění za 10 bezplatných odběrů) může získat příspěvek ve výši 500 korun na masáže, saunu, plavání, jóga/pilates, atd. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ● Za pět odběrů plné krve lze získat 5 000 korun na lázeňskou léčebně rehabilitační péči či vybrat z alternativních možností za až 2 000 korun.

● Za dva odběry je 250 korun na vitamíny a minerály pro regeneraci těla. Vojenská zdravotní pojišťovna ● Za každý 3. odběr až 500 korun.

● Za 10 odběrů 500 korun.

● Za 20 odběrů 1 000 korun.

● Za 40 odběrů 1 500 korun.

● Za kostní dřeň 5 000 korun.

● Lze využít na optiku či laserovou operaci očí. Nelze použít na estetické služby, péči o zuby, pohybové aktivity, masáže, saunu, atd

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) chystá dárcům občerstvení rovněž v podobě párku, případně sýru, pečiva, kávy, horalky či tatranky. „Při třech odběrech krve obdrží dárce železité víno, při třech odběrech plazmy balení kávy,“ dodává mluvčí ÚVN Jitka Zinke s tím, že i zde je vše financováno prostředky nemocnice.

Ve FNKV dárce dostává poukázku na tamní občerstvení, které si může sám vybrat. „Buď v hodnotě 90, nebo 120 korun v závislosti na typu odběru,“ doplňuje mluvčí FNKV Tereza Romanová.

Přestože si co do pestrosti občerstvení jednotlivé pražské nemocnice u dárců domněle konkurují, není tomu tak. „Ve skutečnosti si vzájemně vypomáháme. Pokud akutně potřebujeme krev skupiny, které máme málo, stačí zvednout telefon,“ uvádí na pravou míru domněnky Jan Loužil z pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Výhody na daních i volno

Jirůtková připomíná, že zákoník práce i zákon o služebním poměru respektují celospolečenský význam dárcovství krve a umožňují, aby se lidé mohli k odběrům dostavit v pracovní době. „Přesněji, aby dárci krve bylo poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný i zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby,“ přibližuje.

Před závěrem roku také tradičně stávají před transfuzními odděleními fronty dárců krve i plazmy. Ti si totiž mohou od základu daně odečíst dar na zdravotnické účely.

„Hodnota jednoho odběru se cení na tři tisíce korun. Podmínkou je, že dárce nedostal finanční úhradu výdajů spojených s odběrem s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů,“ přibližuje Michal Rychtera z oddělení daně z příjmu fyzických osob finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Svůj nárok dárce prokazuje potvrzením příjemce daru, které přiloží k přiznání nebo předloží zaměstnavateli. Toto potvrzení se vydává na konci roku.