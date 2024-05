Zákazu heren obce nelitují, klesla kriminalita. K regulaci hazardu přistupují další města

Například v Kolíně začal plošný zákaz hazardu platit v roce 2017. Zastupitelé ho schválili i přesto, že z něj do městského rozpočtu přitékalo téměř 30 milionů korun ročně. Už za pouhé dva roky od striktní regulace heren se však v polabském městě snížila pouliční trestná činnost o 70 procent.

„Nonstop herny byly rizikovými místy, kde se prodávaly kradené věci a kde se kumulovala běžná majetková kriminalita. I proto v nich často zasahovali policisté i městští strážníci. A přestože kritici plošného zákazu namítali, že díky němu začnou vznikat nelegální herny, nic takového se nestalo. Bylo to spíš strašení provozovatelů těchto podniků, které se ukázalo být zcela liché,“ upozornil starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín), podle kterého jsou sociální a kriminogenní aspekty mnohem důležitější než výpadek v příjmech.

V Černošicích mají hráči od hazardu v kamenných provozovnách utrum už od roku 2018. „Byl to krok pozitivně vnímaný našimi obyvateli. A třebaže o dopadu na konkrétní hráče a jejich rodiny nemám tvrdá data, nepochybuji, že byl alespoň trochu přínosný. Možná díky vyhlášce dosud do žádné herny nikdy nevkročila řada lidí, z nichž by se jinak stali gambleři. A tenhle neměřitelný efekt je to největší plus,“ sdělil MF DNES starosta města na Praze-západ Filip Kořínek (Věci černošické).

V nedalekých Hostivicích si tucet let bez povolených rulet a automatů také pochvalují.

„Noční život se tu od roku 2012, kdy začala platit vyhláška, zklidnil. Předtím jsme v okolí heren řešili výtržnosti a napadení. Také se stávalo, že jejich návštěvníci odjížděli opilí. A přestože po zákazu hazardu někteří provozovatelé umístili automaty v takzvaných soukromých klubech, kvůli minimálnímu zájmu nemělo toto řešení dlouhého trvání,“ popsal ředitel městské policie Hostivice Karel Vodolan.

„Ostrouhali“ i dealeři drog

Na „blikající“ líhně závislosti a kriminality od letošního února nenarazíte ani v Čelákovicích. Ještě před 14 lety si tam přitom lidé mohli zahrát hned na 21 místech. Zastupitelstvo města v sousedství Prahy postupně snižovalo počty těchto provozoven, až nakonec vyhlásilo hazardu nulovou toleranci.

„Jsme rádi, že u nás už není žádná kamenná herna. Byl to náš cíl, který trvalo dotáhnout do konce 15 let a který veřejnost vnímá pozitivně. Dopad na rozpočet města nás nemrzí, raději oželíme herny než jimi na dani generované příjmy. Je navíc evidentní, že významná část aktivit spojených s automaty se v současnosti již odehrává v online prostoru,“ podotkl místostarosta Čelákovic Petr Studnička (ODS).

Ve Slaném schválili zastupitelé zákaz hazardu na území celého města letos v březnu. Platit začne od 1. června.

„V místech, kde herny fungují, jsme evidovali zvýšené množství přestupků jako rušení nočního klidu či veřejného pořádku, ale také nárůst kriminality a distribuci návykových látek,“ zdůvodnil slánský zastupitel Martin Nič (ANO).

Dalším městem, které se letos přidalo na seznam „forbesu zapovězených“, je Lysá nad Labem, kde zbyly poslední tři provozovny. Po vypršení jejich licence budou muset kvůli nové vyhlášce zavřít.