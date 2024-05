Starosta čelí podezření z tunelování, do firem jeho známých šlo 11 milionů

Na kauzu upozornily Seznam Zprávy. Výsledek nedávné kontroly ukázal, že u starostových společníků z podnikání či u příbuzných skončilo loni 11 milionů korun, uvedl server. „Komentář poskytnu rád, ale až po skončení auditu,“ napsal ČTK starosta.

Rezek také dnes pozastavil své registrované příznivectví u STAN „v souvislosti s informacemi a obviněními, které se objevily ve veřejném prostoru“, oznámilo hnutí.

Registrované příznivectví je nutným předstupněm členství ve STAN a není ošetřeno zákonem. Práva člena a registrovaného příznivce se ale neliší. Je ovšem nutné pro žádost o členství být příznivcem alespoň dva roky.

Na jednání zastupitelstva 6. května starosta uvedl, že se na výsledky některých zjištění potřebuje podívat. „Já jsem pro, aby se ty věci prošetřily, pokud je tam někde problém, tak ho budeme řešit,“ dodal Rezek.

Podle Kopala jsou zjištěná podezření výsledkem týmové práce. „Podá to minimálně část zastupitelstva,“ řekl k plánovanému podání trestního oznámení.

Podle zjištění byly vyplaceny miliony za různé zakázky a služby, chybí k nim smlouvy a další doklady a byly podle kontroly patrně předraženy. Šlo třeba o analýzy podkladů nebo koordinaci ekonomických procesů.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) se tento týden s materiály od obyvatel obrátí na dozorčí radu hnutí. „Pokud jsou ty informace pravdivé, je to alarmující a totálně to poškozuje obraz hnutí, podle mě je to jasný důvod pro vyloučení z hnutí,“ sdělila Seznam Zprávám hejtmanka.