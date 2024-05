Vagony po nehodě u Klínce odklidí dopravce. Policie zahájila úkony trestního řízení

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Událost se obešla bez zranění. Nehodový vlak Správy železnic (SŽ) v noci vrátil hnací soupravu na koleje. Na místě zůstaly dva vagony, které odstraní dopravce. Pracovníci SŽ zkontrolují poškozené koleje, provoz by se mohl obnovit po kontrole a případné opravě trati, řekl ČTK mluvčí SŽ Martin Kavka.

„Případ si převzali kriminalisté z Prahy-venkov západ. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V rámci prověřování budou zjišťovat příčiny a veškeré okolnosti, jestli tam hrála roli technická závada, nebo lidský faktor,“ uvedla Richterová. Dechová zkouška u strojvůdce byla podle ní negativní.

„Pracovníci SŽ budou zjišťovat, jak moc jsou koleje poškozené, případně jestli je to na vážnější opravu,“ řekl Kavka. Trať by podle něj měla být průjezdná po kontrole, zatím není jasné, kdy to bude. „Bude záležet na rozsahu poškození,“ uvedl.

Vagony, které zůstaly na místě, jsou podle Kavky mimo profil tratě, v bezpečné vzdálenosti. „Hasiči je zajistili, aby nedošlo k jejich pohybu, dopravce si pak musí někoho nasmlouvat, nehodovým vlakem to nešlo, to už bylo moc daleko od trati,“ dodal mluvčí.

Událost se stala ve čtvrtek ve 13:15 ve stanici Čisovice. Prázdná souprava urazila přes pět kilometrů. „Naštěstí se nikomu nic nestalo, i když souprava dosáhla rychlosti 100 kilometrů v hodině a projela čtyři železniční přejezdy,“ uvedl na síti X Drážní úřad.

Škodu vyšetřovatelé odhadli na 9,1 milionu korun, příčinu zjišťují. Drážní inspekce pracuje podobně jako policie s variantou selhání lidského faktoru nebo technické závady na soupravě. Strojvůdce byl postaven mimo službu.