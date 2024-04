Červnový transport koní Převalského do Kazachstánu: poletí tři hřebci a klisna

Pražská zoologická zahrada vybrala osm adeptů koně Převalského ve věku od dvou do čtyř let určených pro první transport do Kazachstánu. Do středoasijské země odletí čtyři z nich na začátku června. Koně nyní žijí v chovné a aklimatizační stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově na Benešovsku. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě.