Objevte sílu bylinek

Nelahozeves

Hrnce a hrníčky na zámku

Jarní hrnčířské slavnosti se o víkendu konají na renesančním zámku v Nelahozevsi. Letošní, už 19. ročník se opět zaměří na české hrnčířství a keramiku. Program nabídne velký výběr výrobků, návštěvníci se ale mohou těšit i na ukázky tradičních řemesel, tlučení másla, křesání ohně, ražbu mincí, lukostřelbu, kejklíře. Chybět nebudou taneční vystoupení, výuka dobových tanců a šermu i tvořivé dílny pro děti. V sobotu se hrnčířské slavnosti konají od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.

Benešov

Žabotlamem po kraji

Na vlakovém nádraží a autobusovém terminálu v Benešově se v sobotu od 10.00 koná den s regionální dopravou. Návštěvníci se mohou svézt historickými autobusy, speciálními vlaky a užít si bohatý program. Z Benešova do Prahy a zpět zamíří elektrická jednotka řady EM 475.1 známá jako Žabotlam. Do Senohrab se pak lidé svezou „Hurvínkem“ a „Singrovkou“. Dojde ale i na ukázku nových souprav. Ty pasažéry vezmou do Vlašimi. Ve všech těchto vlacích budou platit tarify PID, ČD a OneTicket.