Pacienti vystavili skvělé vysvědčení.

Jedna z recenzí spokojených pacientů Oblastní nemocnice Kolín zní: „Ráda bych touto cestou poděkovala celému lůžkovému oddělení urologie. Vaše péče a přístup byly maximálně profesionální, hlavně po lidské stránce.“

Co se pacientům na nemocnici líbí, a co naopak nikoliv, to lze ověřit v Národním hodnocení spokojenosti pacientů, které organizuje ministerstvo zdravotnictví. Výsledky kolínskou nemocnici potěšily. Celková spokojenost pacientů s jejími službami činí 93,43 %. Nemocnice dostala průměrnou známku 1,26. „Nadprůměrně spokojení byli pacienti v oblasti informovanosti o plánovaném postupu léčby a plánovaných vyšetřeních i o léčebném režimu po propuštění z nemocnice. Nejvíce spokojeni byli hodnotitelé hospitalizovaní na odděleních ortopedie a traumatologie,“ přiblížila mluvčí kolínské nemocnice Stanislava Kubincová s tím, že naopak nejméně byli pacienti spokojeni v oblasti kvality podávané stravy a nápojů.

„Právě oblast stravování je prvkem, kterým se již v současné době intenzivně zabýváme. S cílem zlepšit kvalitu i přitažlivost podávaných jídel, což si myslím, že se daří,“ uvedla Stanislava Kubincová.

Horší známkou hodnotili pacienti podmínky na vícelůžkových pokojích či orientační značení v prostorách nemocnice, které nebylo z pohledu pacientů vždy srozumitelné. „Zhoršená orientace v areálu byla v roce 2023 hlavně z důvodu mnoha probíhajících rekonstrukcí a dočasného přestěhování několika oddělení,“ vysvětlila mluvčí.

Kolínská nemocnice uspěla i v průzkumu neziskové organizace HealthCare Institute. Získala 2. a 3. místo v žebříčku nejlepších nemocnic Středočeského kraje. Uspěla v kategorii bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů i v kategorii ambulantních pacientů.

Moderní pavilony.

Největšími investičními akcemi, které nemocnice letos dokončí, jsou rekonstrukce dvou pracovišť. V zimě byl otevřen pavilon O s oddělením ORL, cévní chirurgií a internou. Na konci léta má být dokončen ještě pavilon E, kde bude sídlit oční oddělení. „Pacientům nabídneme zejména lepší prostředí, stávající prostory neodpovídaly standardům 21. století. Dva nové operační sály budou špičkově vybavené; stejně tak ambulantní trakt, kde lepší organizací práce dosáhneme rychlejšího odbavení pacienta,“ nastínila Stanislava Kubincová.

Do dokončení posledního pavilonu se však pacienti i zaměstnanci musejí obrnit trpělivostí. „Provizorní podmínky nikomu neprospívají. Světlem na konci tunelu je dočasnost takových omezení a výrazně vyšší komfort nejen na pracovištích, ale i v čekárnách,“ podotkla Stanislava Kubincová.

Novinkou pavilonu E bude jeho propojení nadzemním můstkem s pavilonem D. Díky tomu se stane dostupný z jiných částí nemocnice „suchou nohou“. „Jedná se vlastně o poslední z objektů v areálu kolínské nemocnice, který dosud neprošel stavebními úpravami, nepočítaje pavilon, v němž sídlí administrativa, včetně ředitelství,“ připomněl předseda představenstva ON Kolín Petr Chudomel. „I když si tento pavilon také zaslouží komplexní rekonstrukci, necháváme ho až na samý závěr postupné obnovy areálu,“ doplnil. Oční oddělení po dobu rekonstrukce poskytuje své služby v provizorních podmínkách.

Ambulance nad vrátnicí zůstávají v provozu, dětská ambulance je přemístěna na polikliniku a ostatní poradny včetně poskytování ústavní pohotovostní služby najdou pacienti v upravených prostorech, kde byla dříve magnetická rezonance – v pavilonu R. Oční operace se přesunuly na kutnohorské pracoviště Oblastní nemocnice Kolín.

Dokončením pavilonu E letošní investice nekončí. Následovat bude zahájení výstavby centrálního skladu s archivem v jihozápadní části areálu. Další investice směřují do robotizace, posílení kybernetické bezpečnosti a samozřejmě i modernizace zdravotnické techniky ke zdokonalení léčby a diagnostiky u pacientů.

Zaparkujete snadno.

Důležitý krok pro zvýšení komfortu návštěvníků nemocnice byl učiněn před dvěma lety vybudováním nového parkoviště pro zaměstnance. Předtím parkovali v areálu, kde pak místa chyběla pacientům nebo návštěvám. Díky ploše za nemocnicí je parkování v okolí pro všechny strany komfortnější. Nová parkovací plocha navýšila počet parkovacích stání pro zaměstnance z 86 na 511 míst, z toho 14 jich je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dvě místa pro elektromobily. Díky rozšířenému parkovišti pro zaměstnance se uvolnila veškerá parkovací místa uvnitř areálu nemocnice pouze pro pacienty či návštěvy. Mohou plně využívat zároveň i parkoviště před nemocnicí, které nabízí celkem 120 parkovacích míst.

Hledají se lékaři i sestry.

V nemocnici aktuálně pracuje kolem 1 800 zaměstnanců. Stejně jako v jiných koutech republiky musí řešit nedostatek personálu. Snaží se aktivně hledat, pořádá Den pracovních příležitostí, ve kterém přibližuje, jaká volná místa má a jaké benefity lze získat. Pravidelně se účastní i zdravotnických veletrhů pracovních příležitostí. „Aktuálně se potýkáme zejména s nedostatkem lékařů a všeobecných sester. Lékaře bychom potřebovali doplnit zejména na neurologické a interní oddělení a sestry na centrální operační sály, ortopedii, internu,resuscitační oddělení s víceoborovou JIP a na další oddělení,“ vyjmenovala mluvčí.