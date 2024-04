V Brdech se utkají tažní koně

Praha 15

Automobilové klenoty

Desítky historických vozů budou k vidění v sobotu 27. 4. od 10 do 17 hodin na golfovém hřišti Galerie Golf Hostivař. Součástí výstavy je soutěž Concours d´Elegance, ve které bude odborná porota i diváci hodnotit vystavené automobily vyrobené v minulém století. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také umělecká díla Galerie Golf Hostivař nebo přihodit v aukci historických vozidel a motocyklů. Vstupné je 280 korun, pro děti do 15 let, studenty a seniory 160 korun.

Praha 6

Za speciály do kláštera

První festival klášterních pivovarů a Volby sládků Plzeňského Prazdroje se uskuteční v sobotu 27. 4. od 11 do 22 hodin na dvoře břevnovského klášterního pivovaru. Návštěvníci ochutnají speciál Poutní, na kterém Prazdroj spolupracoval se všemi fungujícími klášterními pivovary. Návštěvníci mohou ochutnat také speciály z Klášterního pivovaru Strahov, Osseg, Želiv a Porta Coeli. Připravené je dobré jídlo, živá hudba, škola čepování, ukázka historického vaření piva i prohlídky pivovaru. Vstupné je zdarma.

Kladensko

Rytíři v Libušíně

Více než tisíc rytířů z Čech, Moravy, ale i zahraničí se o víkendu sjede do údolí pod hradiště v Libušíně u Kladna. Koná se tu už 31. ročník největšího středověkého festivalu v Evropě známého jako Libušínská bitva, který je letos poctou Janu Žižkovi. Vrcholem bude v sobotu v 15.30 hodin tradiční boj stovek rytířů v plné zbroji. Letos diváci v doprovodném programu uvidí dobové divadlo, soud s čarodějnicí, největší dělo v Česku jménem Barbora nebo dobývací stroj Trebuchet.

Kolínsko

Řepařskou drážku přepadnou kovbojové

Kolínská řepařská drážka o víkendu slavnostně zahajuje 18. sezonu provozu vlaků tažených parní lokomotivou a zároveň slaví 130 let od svého vzniku. Od soboty 27. 4. budou vlaky jezdit o víkendech s časy odjezdů: 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45 a v 16.00 hodin, a to ze stanice Kolín-Sendražice do stanice Býchory. Jako zpestření budou vlaky tento víkend přepadávat kovbojové na koních.