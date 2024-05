Litoměřické pochody

Cínovec

Sraz vojenské techniky

Historickou vojenskou techniku si můžete v sobotu 18. května prohlédnout na bývalém fotbalovém hřišti na Cínovci na Teplicku. V 8 hodin vozy vyjedou na spanilou jízdu. Návrat je ve 13 hodin, kdy vás čeká výstava vojenské techniky, uniforem, zbraní či modelů. Uvidíte také střelbu z airsoftových zbraní. Ve 14 hodin proběhne ceremoniál u pomníku amerických letců a lidických žen. Po celou akci bude možné zakoupit občerstvení, děti se budou moci vydovádět na dětském hřišti. Vstup na akci je zdarma.

Raná

Slavnosti stepí

Zážitkovou naučnou stezku, odchyt ptáků, pozorování syslů, ukázky historických řemesel, exkurze s botanikem a zoologem či ukázku domácích zvířat si užijete v sobotu 18. května od 10 do 17 hodin na slavnostech stepí na Rané u Loun. Těšit se můžete také na prezentaci leteckých modelářů a připravena bude i výstava ovčích plemen. Budete mít také možnost vidět, jak se stříhají ovce nebo jak se ovládají stáda s pomocí ovčáckých psů. O hudbu se postará skupina Zfleku, která vystoupí v 15 hodin. Vstupné se neplatí.

Ctiněves

Pouť českého anděla

V sobotu 18. května můžete vystoupat na bájnou horu Říp a pak si užít pestrý program ve Ctiněvsi na Litoměřicku. Zahájení akce se koná v 10 hodin před kostelem svatého Matouše, následovat bude výšlap pod rotundu svatého Jiří na Řípu. Celkem pětikilometrové putování bude zakončeno opět ve Ctiněvsi, kde vás od 13 hodin čeká bohatý program. Pro děti bude připravené loutkové divadlo, ukázka řemesel, tvořivé dílny a různé dobroty či tombola. Ke zhlédnutí tu bude i ukázka lovecké kynologie. Účast je zdarma.

Teplice

Cirkusácká pohádka

Na humornou pohádku v podání divadla Láryfáry můžete se svými dětmi zajít v neděli 19. května do Krušnohorského divadla v Teplicích. V představení plném písniček z bláznivého cirkusového prostředí uvidíte, co vše se děje za oponou cirkusu Francesco, kde panují podivné poměry. Tvrdou rukou tu vládnou principál Francesco a jeho žena Dulcinela. Proč utekli lvi? Proč se hadí žena urazila? Proč už tady neskáčou opice? To vše zjistíte se svými dětmi od 10.30 hodin. Vstupenky stojí 150 korun.

Děčín

Městské slavnosti

Tradiční Historický trh májový, který je součástí oblíbených Městských slavností, mohou navštívit zájemci v Jižních zahradách zámku v Děčíně v sobotu i v nedeli od 10 hodin. Chybět nebude středověká hudba, kejklíři, šermíři, tanečníci ani katovna. Vstupné je 60 a 40 korun. Součástí trhů bude rovněž výstava prací ze soutěže floristů Děčínská kotva. Dnes v 15 hodin na Mariánské louce se navíc během velkolepé bitvy pokusí dobýt Děčín husité. Nedaleké Smetanovo nábřeží zase dnes od 10 hodin nabídne akci s názvem Mladé Labe. Jde o volnočasovou přehlídku hlavně kroužků místního domu dětí a mládeže. Zapojit se však půjde i do řady soutěží či se podívat na ukázky složek Integrovaného záchranného systému.

Kadaň

Food Festival

Bavorské, žemlovo-tvarohové, marcipánové či tyrolské knedlíky a další laskominy můžete ochutnat na Food Festivalu, který se koná v neděli od 10 do 17 hodin na Mírovém náměstí v Kadani. Vaše chuťové pohárky potěší hvězdní kuchaři Tomáš Kalina, Jan Wiesner, Oskar Klanert, Ondřej Koráb a Martin Skýba. Hostem festivalu bude herec Zdeněk Podhůrský (na snímku), který připraví salát se zeleninovými knedlíčky a restovaným tofu. O hudbu se postará kapela Crazy Dogs. Vstup je zdarma. Zájemci o speciální degustační menu od kuchařských es si mohou v turistickém informačním centru koupit food kartu za 350 korun.

Údlice

Májové slavnosti

Zámecká zahrada v Údlicích u Chomutova v sobotu od 10.30 hodin hostí Májové slavnosti. Jejich součástí bude vystoupení maskotů Tlapkovy patroly, dechového orchestru Veselá krušnohorská muzika, folklorního souboru Krušnohor, rockovo-grungeové kapely The Wishlist nebo skupiny Duo Akustiko. Zazní také brazilské rytmy v podání hudebního dua Marie a Devanil. Těšit se můžete i na rukodělný jarmark, cukrovou vatu, malování na obličej nebo si budete moci vyzkoušet jízdu na koni. Děti pobaví balonkování s Pepe a Pipi. Pro nejmenší pak bude k dispozici rovněž skákací hrad, který bude v rámci vstupného zdarma. Vstupenky stojí dospělého 50 korun, děti 100 korun.