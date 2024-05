Bratra bodl do hrudníku i hlavy. Za pokus o vraždu soud muži potvrdil čtrnáct let

„Trest je velice citelný, jsme si toho vědomi, čtrnáct let je strašně dlouhá doba. Trestní sazba je ale dvanáct až dvacet let. Soud prvního stupně tedy uložil trest ve čtvrtině sazby a takový trest nemůžeme označit za nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnil zamítnutí odvolání předseda soudního senátu Robert Fremr.

Dodal, že muži přitěžují dvě okolnosti – zavrženíhodný motiv pomsty a také to, že útočil na blízkého člověka. Argument obhajoby, že bratři mezi sebou neměli dobré vztahy, soudce odmítl jako nepodstatný.

Konflikt mezi sourozenci se odehrál loni 25. srpna. Mladší z bratrů dorazil mírně opilý k bydlišti toho staršího, kterému posílal výhrůžné, vulgární zprávy a vyzýval ho k tomu, aby sešel z bytu dolů. V ruce při tom držel otevřený nůž, který si podle rozsudku koupil až ten den jako vražednou zbraň.

Když o čtyři roky starší sourozenec dorazil do vestibulu domu s teleskopickým obuškem, útočník mu mrštil do obličeje sypkou látku a se slovy „pojď, zabiju tě“ ho celkem devětkrát bodl do zad, hrudníku či hlavy.

Útoku na ležícího muže zanechal až tehdy, když ke vstupu do domu přišli další lidé. Poté z místa činu odešel. Smrtelná zranění bratrovi nezpůsobil jen náhodou a také díky tomu, že bratr se ranám účinně bránil a část z nich vykryl předloktím. Zdravotní pojišťovna vynaložila na jeho léčbu 40 tisíc korun, které jí odsouzený muž musí uhradit.

„Přijímám plnou vinu. Moc mě mrzí, co jsem bratrovi způsobil. Poslal jsem mu omluvný dopis, na který mi neodpověděl, což chápu,“ řekl muž odvolacímu senátu. Už dříve prohlásil, že bratra má rád a že si na útok nevzpomíná.

Zdůraznil, že před činem vedl řádný život. Rejstřík trestů však svědčí o opaku – muž byl v minulosti trestaný nejen za neplacení alimentů, ale také za nebezpečné vyhrožování svému otci, kterému mimo jiné sdělil, že ho rozpíchá nožem a šroubovákem.