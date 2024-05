Jedenáct tisíc dopravníků získá nové využití, v lomu na nich bude fotovoltaika

Na nestabilní podloží, jako jsou výsypky, nelze použít klasické konstrukce, protože zemina je nakypřená a sedá postupně. Trvá desítky let, než se ustálí

„Při poklesu by se konstrukce zkřížily a panely by popraskaly. Proto je ideální využít toho, co tu máme. S drobnou úpravou tomu vdechneme život na dalších 25 let a poslouží k výrobě elektřiny,“ řekl Ladislav Michálek, člen představenstva společnosti Prodeco, která patří do Skupiny ČEZ.

Využitelné jsou všechny střední díly pásových dopravníků, které dohromady měří 90 kilometrů. Robustní konstrukce mají ližiny, po kterých je lze přesouvat po pláni. „Jsou to nízké investice a efekt je velký,“ uvedl Michálek.

Využít techniku lze prakticky ihned poté, co přestanou sloužit pro dopravu uhlí a zeminy. Kdy to bude, není podle mluvčího Severočeských dolů Lukáše Kopeckého nyní jasné. Zatím se počítá s potupným útlumem těžby.

Odborníci loni testovali, jak fotovoltaické panely zvládají pohyby podloží. „Pozitivní je, že výkon solárních panelů se nesnížil. Do nestabilního podloží bude nicméně vhodné místo tradičních křemíkových panelů využít jiné technologie, například tenkovrstvé panely bez křemíkových článků, kdy je polovodič nanesený přímo na skle. Výběr ideálních technologií je nyní předmětem dalšího vývoje,“ uvedl Jan Kalina, člen představenstva Skupiny ČEZ, pod kterou Severočeské doly patří.

Testování potrvá ještě několik měsíců. „Provedli jsme řadu měření, v příštích měsících budeme zkoušet tenkovrstvé typy panelů, které neobsahují křehčí křemíkové články,“ uvedl Peter Pikna, který se projektem zabývá. Následně budou panely připojeny do trafostanice.

Video z roku 2017, kdy do lomu Bílina vniklo přes sto aktivistů: