Na Děčínsku narazil vlak do spadlého stromu, trať do Německa stojí

Vlak jedoucí z Drážďan do Prahy narazil v Dolním Žlebu na Děčínsku do stromu. Cestující se museli evakuovat, ale nikomu se nic nestalo. Některé vlaky jsou odřeknuty, doprava je v místě zastavena. ČTK to řekl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka.