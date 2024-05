Je to horší, než jsme čekali. Ovocnáři sčítají rekordní škody po mrazech

Situace není špatná plošně, na mnoha místech se ovoce na větvích udrželo a může dozrát. Záleží na lokalitě, kde stromy rostou.

„Je to horší, než jsme čekali. Dobrých šedesát procent úrody je pryč. Jediné, co zůstane, budou pozdní švestky,“ posteskla si sadařka Denisa Mezníková ze Semetína.

Přitom ovocné stromy byly letos květy obsypané. První probírku úrodou udělaly už březnové mrazíky, větší dopad měly ale nízké teploty na konci dubna. Někde bylo minus pět stupňů, čemuž malé plody nedokázaly čelit.

„Je to horší. Doufali jsme, že u jádrovin toho přežije více, ale bohužel. V některých místech bylo poškození veliké, téměř stoprocentní,“ konstatoval sadař Rostislav Kubáček ze Střílek.

Z velké části bude jen mošt

Celkově odhaduje u jablek škodu na osmdesát procent, s čímž na konci dubna nepočítal. „Velká část úrody bude navíc jenom na mošt, možná že polovina. Jinak bude neprodejná,“ obává se Kubáček. Škody u švestek odhadl už dříve na zhruba osmdesát procent, což se potvrdilo.

„Už byl rok s podobným poškozením, ale ne v takovém rozsahu, protože jsme neměli takovou výměru sadu. Letošní škody jsou proto rekordní,“ zdůraznil Kubáček.

Rozčarování zažívá i ovocnář Aleš Marčík ze Žlutav. Před dvěma týdny si všiml poškození některých malý plodů meruněk, které popálil mráz. Tušil škody také u jablek, v případě švestek ale doufal, že malé plody nízkým teplotám odolají. Realita byla horší.

Rané meruňky téměř všechny opadaly, z velké části i švestky a jablka. Také on mluví o rekordně nízké úrodě švestek. „Je to katastrofa, většina plůdků se přestala vyvíjet a opadla,“ posteskl si Marčík.

Na dvou odrůdách švestek se plody ještě drží. U meruněk odhadl škody na osmdesát procent, u jablek o něco nižší. Plody, co přežijí, budou ale zdeformované, což se projeví na jejich kvalitě i ceně.

Sadařům může pomoci přežít stát

Ovocnáři by proto uvítali pomoc od státu. Ministr zemědělství Marek Výborný by pro ně chtěl získat finanční podporu dvě stě milionů korun. Důležité ale budou podmínky, za jakých by se peníze přidělovaly. Ministr už řekl, že v případě pěstitelů, kteří nejsou proti mrazům pojištěni, bude stát krátit kompenzace o polovinu.

„Sklizeň nám to nenahradí, ale kompenzace bude malá náplast, abychom přežili. Pro někoho to mohou být rozdílové peníze, aby neskončil,“ míní Kubáček.

Podle něho se v posledních dvou letech celková výměra sadů v Česku zmenšuje a letošek tento trend ještě podpoří. „Pro nás to konečná nebude, ale zabrzdí to naše investice,“ upozornil Kubáček.

„Na jednu stranu toho sice člověk moc nesklidí, ale starat se o stromy musí, nemůže sady nechat ladem,“ poznamenala Mezníková.

Ovocnáři doufají, že další mrazy už nepřijdou a vyhne se jim i sucho. I když není příznivé, že s příchodem brzkého jara je prakticky o jeden teplý měsíc více, takže vláhy v půdě ubývá.

Ovoce by ale měl být na trhu dostatek. Tuzemští pěstitelé odhadují, že se sem bude dovážet zejména z Polska.