V areálu Kovozoo oslaví tradiční Den Země

Zlín

Na náměstí bude k vidění adrenalinová zábava

Akce nazvaná Adrenaline Challenge Zlín se koná v neděli od 14.30 do 18 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. K vidění budou špičkové freestylové a technické biketrialové triky, nebude chybět trailová zóna, mobilní lezecká stěna, trampolíny, hula hop kruhy a další sporty. Na místě bude také stanoviště Barum Czech Rally Zlín a návštěvníky čekají taneční vystoupení a umělecké graffiti. Vstup je zdarma.

Uherský Ostroh

Zámek se promění ve středověký hrad

Zámek Uherský Ostroh se v neděli od 14 do 18 hodin vrátí v čase a promění se zpátky na středověký obranný hrad. Zájemci se mohou těšit na žongléra, šermíře, dobovou hudbu, sokolníka a rytířský turnaj. Vyzkoušejí si i historickou střelnici, historické hry, focení v kostýmech či částečné zbroji. V sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin se na zámku koná také výstava železničních modelů.