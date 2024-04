Válečná zóna. Osud Holešovic je nejistý, protože je ve hře odsunutí termínu

Skanzen z dob totality, válečná zóna, feťácké doupě. Současný vzhled stanice metra Nádraží Holešovice a jejího okolí se dá, jak potvrdí nejen místní ze sedmé městské části, popsat všelijak. Holešovice přitom již zhruba deset let žijí příslibem podobně slibné budoucnosti jako před nějakou dobou Karlín. Autorem má být, stejně jako v případě této čtvrti, belgický podnikatel Serge Borenstein z developerské společnosti Karlín Group. Budoucnost projektu, na kterém se měl podílet i Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), je však v tuto chvíli více než nejistá.

Holešovice jako nový Karlín

Nynější vlastnické poměry v lokalitě znamenají nutnost úzké spolupráce s pražským magistrátem, respektive jím vlastněným DPP. Karlín Group a DPP tak před časem založily novou společnost Nové Holešovice Development, která má vdechnutí nového života zdevastovaným brownfieldům a zanedbané, leč z občanského hlediska vytížené lokalitě zajistit. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib ale před pár dny požádal dopravní podnik, aby z projektu vycouval. Jako důvod uvádí kauzu Dozimetr, která podle policie možná budoucí výstavbu v Holešovicích ovlivnila.

„Problémem tohoto projektu jsou nové informace z policejního výslechu, že v tomto projektu hrály roli úplatky. Upřímně je pro mne velkým překvapením, že opozice tento projekt i přesto intenzivně obhajuje. Zejména mne to překvapuje u Adama Scheinherra z Prahy sobě (bývalý dopravní náměstek – pozn. redakce), protože to vzbuzuje pochybnost, zdali jeho úloha v celé kauze Dozimetr nebyla jiná, než jak nám ji popisoval před volbami,“ vyjádřil se pro deník Metro na adresu někdejšího politického spojence Hřib.

Borenstein se chce spíše bránit než se dlouze soudit s městem, aby dostálo svým závazkům, nebo ho žalovat o finanční náhradu. Raději by totiž projekt dokončil.

„Doufali jsme, že revitalizace Nádraží Holešovice a výstavba v jeho okolí se stanou projektem, který poslouží jako příklad. Že budou vzorem spolupráce města a soukromého sektoru. Místo toho teď působí jako odstrašující případ pro všechny, kdo nějaký joint venture zvažovali,“ konstatuje pro deník Metro Borenstein a dodává, že reaguje zejména na poslední eskalaci, za niž je zodpovědný pražský náměstek pro dopravu.

Změna názoru?

Hřib byl přitom podle celé řady zástupců současného vedení magistrátu právě tím, kdo dlouhodobě projekt Nových Holešovic podporoval. Během jeho primátorského období měl nicméně projekt primárně na starosti jeho předchůdce ve funkci, tedy zmiňovaný Scheinherr. Hřib měl otočit v momentě, kdy se před několika týdny v médiích objevila informace, že může být na Nové Holešovice navázán kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr. To však Borensteinova firma vyvrací poukazem na vlastnickou strukturu všech zainteresovaných společností, která je veřejně volně dohledatelná.

„V minulosti se podobná cenná území vždy rozprodala bez toho, aniž by si stát nebo město zajistily sebemenší vliv na rozvoj daných území nebo podíl na zisku z něj. To jsme v případě okolí Nádraží Holešovice nechtěli dopustit,“ uvedl na svém Facebooku Scheinherr a upřesnil, že DPP není vlastníkem všech pozemků v dotčené lokalitě, a tudíž výstavbu sám procesovat nemůže. Proto vznikl zmiňovaný joint venture Nové Holešovice Development.

„Díky tomu by i do budoucna zůstal dopravní podnik klíčovým hráčem v území a zajistil pro sebe potřebné podmínky – rekonstrukci stanice, kvalitní veřejný prostor, snadné přestupy mezi MHD nebo služby pro cestující. A hlavně by měl podíl na profitu z celé zástavby, což jen pro dopravní podnik znamená až šest set milionů korun,“ vypočítává Scheinherr.

Nehlasovali? Deník Metro položil náměstkovi primátora otázku: Jaké konkrétní důvody vás vedly k tomu, že jste zadal dopravnímu podniku vystoupení ze společného projektu Nové Holešovice? Ten se nechal slyšet, že záměr nejen nepodporuje, ale ani nikdy nepodporoval.

„O tomto projektu Rada v minulém období nikdy nehlasovala. Projekt samotný pochází z dob vlády ANO.

Zástupci Pirátů nikdy nehlasovali ani pro zvolení pana Augustina či pana Witowského do představenstva DPP,“ tvrdí pro deník Metro náměstek primátora Hřib. JAR

Hřibovu rozhodnutí bývalý náměstek pro dopravu dle svých slov moc nerozumí. A to zejména ve světle toho, že transakci posvětili dva na sobě nezávislé účetní audity. Také si prý uvědomuje, že Dozimetr byl problematický, ale z opačného důvodu, než by se na první dobrou mohlo zdát. S návrhem úplatku pod pohrůžkou zastavení projektu totiž nepřišli reprezentanti Nové Holešovice Developments, ale přímo skupina kolem Petra Hlubučka, Matěje Augustina a Marka Doležala. „Jakmile jsem se o tomto jednání dozvěděl, šel jsem na policii a okamžitě podal trestní oznámení,“ doplňuje bývalý radní pro dopravu.

Exit odstartován

Místo prodeje svých pozemků má podle náměstka Hřiba dopravní podnik z akce nyní vycouvat, zvolit variantu nazývanou exit. Zastupitelům Hřib koncem minulého měsíce řekl, že dal pokyn ke zpracování podkladů pro takové rozhodnutí. Ředitel DPP se již pro média opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že už k formálnímu zahájení exit dopravce přistoupil.

„Představenstvo dopravního podniku má nicméně i nadále zájem pokračovat v té nejekonomičtější variantě, to znamená pokračovat ve společném podniku,“ sdělil serveru tn.nova.cz Witowski.

Nesmyslný tah?

O co by tedy Praha mohla do budoucna přijít? Podle opozice předně o stamiliony korun, které by městu hrozily kvůli žalobám. Za pravdu opozičním zastupitelům dávají i mnozí právníci. V neposlední řadě by pak okolí holešovického nádraží zůstalo i nadále válečnou zónou.

„Jestli na tom vydělám, nebo nevydělám, to už můj život nijak nezmění. Nejvíc na tom budou biti občané, protože to místo vypadá jako válečné bojiště a dlouhá léta to tak zůstane. Jako občana České republiky mě to hodně mrzí,“ posteskl si před časem Borenstein pro Hospodářské noviny.

Borenstein ale přesto doufá, že nakonec přece jen vyhraje něco jako zdravý rozum a stranám se podaří dopracovat se k nějakému všemi přijatelnému konsenzu. Praha podle něj totiž dává všanc nejen rozpočet svého městského podniku, ale také svou kredibilitu jakožto obchodního partnera. Hřib ale vidí alternativní vývoj v lokalitě poněkud jinak.

„U metra D se také za vlády ANO říkalo, že PPP projekt je nezbytný pro rozvoj stanic metra D, ale v minulém volebním období se ukázalo, že tomu tak vůbec není. Lokality na metru může rozvíjet efektivně i město například prostřednictvím své Pražské developerské společnosti, jako je tomu například na lokalitě Nové Dvory na metru D. Ostatně pozemky soukromého developera nejsou pro městský rozvoj této lokality zcela nezbytné,“ vysvětluje svůj postoj pro deník Metro Hřib.