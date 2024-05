Vybírat si architekty světového jména je velká výhoda, říká manažerka developera

Ke spolupráci si často UDI Group vybírá architekty v mezinárodních soutěžích, do kterých zve přední jména světové architektury. Šanci dává ale také místním ateliérům. „U velkých projektů pořádáme architektonické soutěže, do nichž zveme slavná jména z celého světa. Chceme tak najít neotřelý design, který bude zároveň efektivní a funkční,“ vysvětlila ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková.

Věhlasní architekti vybraní v soutěži jsou autory koncepce a designu, ale samozřejmě na místním trhu pak spolupracují s tamním ateliérem, který jejich vize zasazuje do místních podmínek. To je obvyklý koncept, který původem česká developerská skupina v zahraničí na významných projektech používá. Primární je pro developera to, že spolupracuje se zkušenými praktiky, kteří mají za sebou mnoho velkých projektů o stovkách nebo tisících bytů. Právě na takové projekty se totiž UDI Group zaměřuje. Preferuje tak partnery a architekty, u nichž se může spolehnout na profesionalitu a zkušenosti s nejnáročnějšími podmínkami v různých zemích světa.

Dánský architekt v Panamě, britský v Srbsku

Spolupráce autora konceptu se světovým renomé s místním ateliérem, který zná perfektně lokální podmínky, zákony, ale třeba také poptávku, se skupině osvědčila například na projektech v Latinské Americe. Tam se developer rozhodl diverzifikovat své podnikání proto, aby měl fungující trh v případě, že na Evropu dopadne stagnace. To se v uplynulých letech nakonec stalo, takže rozhodnutí jít podnikat do Ameriky bylo velmi prozíravé.

Zkušená odbornice Marcela Fialková je ředitelkou strategie mezinárodní developerské skupiny UDI Group.

Začínala jako ekonomická novinářka, později pracovala v komunikaci Českých aerolinií, managementu Central Group nebo jako poradkyně ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na přípravě nového stavebního zákona.

„Rozhodli jsme se tam jít s konceptem, který navrhl dánský architekt Morten Schmidt. Zakladatel slavného dánského ateliéru SHL – Schmidt Hammer Lassen přišel s unikátním designem, který naše projekty velmi odlišuje od tamní produkce, a co je hlavní, lidem se líbí,“ dodala Fialková. Podle ní Schmidt spolupracuje s lokální společností Urbanismo v Panamě a Sauma v Kostarice. Pro UDI Group navrhuje tři projekty. První z nich Square 72 by společnost chtěla začít stavět již za pár měsíců. Byty v Latinské Americe mohou být velmi zajímavou investicí i pro české investory. Jsou levnější než v Praze a je možné je pronajímat pro místní manažery nebo je i využít pro rekreační pobyty.

Také největší projekt skupiny UDI Group – novou čtvrť Duga v srbském Bělehradu – navrhuje přední světový architekt Ian Bogle. Skupina si ho vybrala v mezinárodní soutěži. Do projektu, v jehož rámci vznikne víc než 1800 bytů, 50 tisíc m2 kanceláří a hotel, ale třeba i mateřská škola, bude developer investovat řádově 14 miliard korun. Koncept Iana Bogla vybral z téměř desítky návrhů od špičkových architektů z celého světa. Zabodoval nejen moderním designem, ale i udržitelným řešením. Hlavně však nejlépe vyřešil požadavky na výhledy z budov jak na nově vznikající lineární park na jedné straně, tak na Dunaj na straně druhé.

S předními architekty ale UDI Group spolupracuje i na dalších trzích včetně Česka. V Polsku projekt s tisícovkou bytů navrhuje přední polský ateliér Kurylowicz & Associates. Do Maďarska zase UDI Group na práci na svém projektu kancelářské budovy, bytů a hotelu přivedla přední rakousko-německý ateliér ATP.

Vertikální zahrada v pražských Lužinách

V Česku nyní UDI Group staví kromě logistických center také rezidenční projekt Bytové domy Lužiny. Jeho autorem je ateliér Hlaváček & Partner. Tam se skupina zaměřila hlavně na zeleň. Projekt nemá jako jiné stavby rozsáhlé okolí, které by bylo možné zkultivovat zelení, a tak ji developer umístil na střechy a fasádu. Přímo na domě tak bude v kontejnerech víc než desítka stromů a stovky rostlin v integrovaných truhlících na balkonech. Dům tak bude vypadat jako vertikální zahrada o 15 podlažích. Na střeše bude intenzivní zeleň na půdě o mocnosti až jeden metr, tedy opravdu poměrně bujná střešní zeleň.

Také u českých projektů začala skupina vybírat autory architektury pomocí soutěže. V tendru tak letos zvolila například ateliér Arch.Design, který pro ni připraví druhou fázi brněnského projektu s více než 900 ubytovacích jednotek na střednědobý a dlouhodobý pronájem. A nyní hledá architekty na další své projekty v Praze.