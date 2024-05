Kabelka, kterou si sestavíte sami, existuje. Tentokrát jsme to zkusili za vás

„Tady máte zástěru a jdeme na to,“ říká mi ředitel společnosti Brašnářství Tlustý Ivan Petrův. Budeme totiž připravovat kabelku na míru, kterou si poskládám sama. Jsem trochu vystresovaná, protože jsem ve škole měla z výtvarky čtyřky a taky protože nejsem vůbec technický a manuální typ. „To zvládnete, není to nic těžkého,“ podporuje mě módní designérka Monika Lepschy, která stojí za kolekcí kabelek Moni, jež budeme dávat dohromady.

Tato mladistvá a hravá kolekce cílí zejména na mladší klientky, které hledají kvalitní kožené „parťačky“ na každodenní nošení, letní výlety po městech či populární festivaly, kde tento design poslouží jako neotřelý a svěží doplněk.

Fashion designérka zaměřující se na módní doplňky a obuv Monika Lepschy vystudovala módní design na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Je držitelkou několika ocenění z prestižních designových soutěží.

„Tuto kolekci ocení i kreativní duše. Kabelky Moni jsou totiž v podstatě DIY (udělej si sám) stavebnicí. Svazováním kožených dílků si naprosto kdokoliv může klidně i v domácím prostředí snadno vyrobit svou vlastní kabelku. Sestavení zabere průměrně kolem třiceti minut a výsledek si lze dle zručnosti a stylu dozdobit. V kolekci jsou na výběr čtyři typy kabelek. Kdo by si nebyl jistý, zda sestavení svépomocí zvládne, může využít oblíbených workshopů, které Brašnářství Tlustý pořádá,“ dodává Petrův.

Populární kabelka V polovině dvacátého století vznikla jedna z nejpopulárnějších kabelek. Jmenuje se Kelly bag a vznikla v roce 1923 v pařížském butiku Hermés.

Největší popularitu a slávu si získala díky své majitelce – bývalé herečce Grace Kelly. TES

Hovězí kůže

Jdeme na to. Před sebou mám šroubovák a tři typy kabelek, všechny rozložené pouze na části kůže. „Vezmu si gondolu,“ říkám do éteru v show roomu brašnářství. Mám před sebou tedy menší černou kabelku v elegantním mladistvém provedení. Je navíc vyrobena z oboustranné hovězí kůže.

Beru si před sebe na stůl v první řadě návod, podle kterého si vyberu správné jednotlivé kusy kůže, ze kterých budu gondolu skládat. Mám tedy klopnový popruh, spojovací popruh, vetší a menší část kůže (viz foto nahoře vlevo). A nesmím zapomenout na šroubky. „Důležité je, abychom klopnou překryli hlavní díl. Klopnový popruh tedy protáhneme první dírkou, poté vložíme šroubek z vnitřní strany a dotáhneme šroubovákem,“ vysvětluje mi designérka Lepschy.

Nejdřív se s tím trápím, ale poté zjistím, jak celá skládačka funguje, a začíná mě to bavit. Proplétám klopnový popruh a na konci vkládám druhý šroubek z druhé strany. Mám tak první část za sebou, jak je vidět na fotografii nahoře vpravo. „Teď už je jen potřeba spojovací popruh protáhnout zevnitř první dírkou, zachytit šroubkem z vnitřní strany a postupně proplétat spojovacím popruhem. Rohy proplétáme zvenku tak, aby přední část stále překrývala zadní část. Postupně dotahujeme a povolujeme tak, aby seděl otvor pro šroubek. Nakonec spojovací popruh protáhneme přezkou na požadovanou délku a máme hotovo,“ radí mi Lepschy. Po několika minutách mám opravdu hotovo. Kabelku jsem tvořila zhruba za třicet minut a byla to i docela zábava. A když jsem to zvládla já, tak to opravdu zvládne každý.

Eko řečnická otázka

Výsledná kabelka je velmi hezká (viz foto dole vpravo). přesto, že jsem ze začátku byla poněkud skeptická k pravé kůži z hlediska ekologie. Petrův ale vysvětluje, že ani jemu není životní prostředí lhostejné.

„Existují dvě strany. Jedna tvrdí, že pravá kůže je špatná, hlavně kvůli zvířatům. Ta druhá říká, že využití zvířecí kůže na tyto produkty je přínosná v souvislosti se zbytkovým odpadem,“ říká Petrův. Investice do pravé kůže není zase tak zbytečná. Možná se vyplatí za kabelku raději zaplatit dva tisíce korun než do trendových kousků z rychlé módy vrazit pár stovek, když tyto kabelky stejně nevydrží dlouho a možná se každou chvíli rozlepí, nebo nějaká část upadne.