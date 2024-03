Říkáte, že žijete zdravě? Opravdu? Vaše lednička prozradí celou pravdu

Nadměrné pití, přejídání a kouření stojí nejčastěji za tím, že se hmotnost konzumenta uvedených „radostí“ projeví na hmotnosti vyšší, než je zdrávo.

Děti „opisují“ rodiče. Nadměrné jsou celé rodiny

Na dnešní den připadá Světový den obezity. V Česku jej letos „oslaví“ pětina mužů a téměř stejný počet žen. Pokud bychom k tomu přiřadili i ty, kteří se trápí „jen“ s nadváhou, byla by to takřka polovina mužské populace a třetina té ženské.

Tlusté miliardy Náklady spojené s obezitou stojí naši státní pokladnu téměř 40 miliard korun ročně.

Přímé výdaje na léčbu obezity v ordinacích a nemocnicích se pohybují něco málo přes 13 miliard korun za rok.

Ostatní finance jsou za léčbu chorob spojených s vysokou nadváhou. Počítají se sem ale i výdaje na invalidní důchody v návaznosti na obezitu.

„Co je ovšem varující, to je téměř raketový vzestup obezity mezi dětmi,“ připomíná Iva Málková, psycholožka a zakladatelka organizace STOB, jejímiž kurzy zdravého hubnutí prošly za více než třicet let existence desítky tisíc lidí. Po celou dobu své praxe se setkává s tím, že k růstu váhy dítěte přispívá nejvíc domácí prostředí. Špatně nastavené stravovací a pohybové návyky společně se snadno dostupným nekvalitním jídlem jsou největší překážkou ve zvládání kil navíc. „Největším kamenem úrazu je to, že rodiče dětí s obezitou jsou většinou také ‚nadměrní‘, takže to nevidí jako problém. Rodič je pro potomka vzorem, a když nedělá nic sám se sebou, tak to nedělá ani dítě,“ konstatuje Málková.

Terapie upřímností podle obezitologa funguje

Známý dětský obezitolog Zlatko Marinov dokáže být k takovým rodičům, kteří přivedou do ordinace „přehmotnělého“ potomka, někdy až tvrdě otevřený. „Rodičům říkám, že pokud problém nevyřeší, pokud se na jeho řešení nebude podílet celá rodiny, půjdou dítěti na pohřeb,“ říká Marinov. Neúprosná předpověď podle něho zabírá. Participace dospělých, kteří jsou často stejně váhově nadbyteční jako jejich dítě, je totiž nezbytná. „ Není v lékařských silách vyléčit, o co se pacient nesnaží. Je to jejich volba. O svém těle rozhoduje každý sám,“ upozorňuje dětský obezitolog Marinov.

Za pět let o šest procent víc obézních dětí

U obezitologů se leckdy lidé dušují, že bůček a knedlík jsou pro ně tabu. Ale sladké limonády v jejich ledničce, spíž plná pytlíků s bonbony a s tím spojená konzumace u televizoru je usvědčuje o opaku. Pokud tuhle praxi provozuje celá rodina, není divu, že lékaři bijí na poplach. „Podle posledních dat z roku 2021 ze studie praktických lékařů pro děti a dorost žije v Česku přes 16 procent dětí s obezitou, nadváhou pak trpí bezmála deset procent dětí. V roce 2016 se přitom obezita týkala jen desetiny dětí,“ konstatuje nepříjemná fakta Jan Boženský, předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti.

Obezitu zaznamenávají dětští lékaři už i u batolat. Může být předčasně příčinou cukrovky, vysokého krevního tlaku a nejrůznější kloubních potíží.