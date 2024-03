Trojité salto ze zábradlí. Mladý Čech má prvenství a sprchuje se studenou

Svůj den začíná studenou sprchou a nikdy nezávodí v bundě. „Může být klidně minus třicet stupňů Celsia, ale já vždycky pojedu v mikině, a ještě líp v tričku s dlouhým rukávem,“ říká Hroneš.

Minulý týden ve svém domovském středisku ve Svatém Petru předvedl na speciálně vytvořeném zábradlí o délce 10,5 metru těžko představitelný trik. Jeho název zní switch boardslide switch triple underflip 1170.

K triku vedla dlouholetá příprava, Hroneš se o něj pokoušel už loňský rok a jeho letošním úspěšným provedením se zapsal do snowboardingové historie.

O co v triku jde? Snowboardista jede dopředu opačnou nohou, než je pro něj přirozené, v případě Hroneše levou. Při náskoku na zábradlí se otáčí o 90 stupňů, jede čelem dolů k dopadu, odráží se ze zábradlí, udělá trojité salto a na konci přidává rotaci o 90 stupňů doleva a dopadá do směru své přirozené přední nohy. Tedy celkově trojité salto s třemi a půl otočkami kolem sebe.

„Nejtěžší na tomto triku je jeho techničnost, protože odrážet se z něčeho železného a otáčet se třikrát přes hlavu a dopadat zpátky do sněhu je něco úplně jiného než se odrážet ze sněhu. Tyhle triky se moc nedělají, protože najít překážky tohoto typu a spočítat si, jak to všechno funguje, je extrémně těžké,“ vysvětluje trik mladý snowboardista.

Sádlo je lepší

Místo klasického voskování snowboardu volí Hroneš sádlo. „Při prvních pokusech mi po naskočení na zábradlí podjížděly všechny hrany,“ směje se Jakub a dodává: „Po dvou dnech trénování jsem si byl ale jistý, že vím, jak to funguje, a pak už šlo jen o soustředění se na správné provedení triku.“

Hudba hraje roli

Kde přišel pro Hroneše zlom, že se rozhodl pro snowboarding? „Lyžování začíná být kolem třinácti čtrnácti let náročnější, dalších dětí tam se mnou bylo devadesát. A člověk je radši druhý než třeba šestnáctý. Lyžování bylo složité jak časově, tak ekonomicky a přišlo mi trochu stejné. Freestyle snowboarding mi připadal kreativnější, hravější,“ vysvětluje.

Typický program Hroneše před závodem je poměrně netradiční. „Ráno si vlezu pod studenou sprchu, což je pecka. Úplně mě ta minuta pod ledovou sprchou nastřelí. Pak si dám dobrý strečink, cestou na kopec si pustím lyrical rap nebo nějakou klasickou kytarovou věc a udržuju pozitivní nastavení. Hlavně se snažím snowboardovat tak, aby mě to bavilo. Protože pak se mi jezdí a daří nejvíc,“ ví Hroneš.

Kromě různých sportů hrál v mládí také na klavír a klarinet. „V jezdění mi to pomáhá v tom, že se plně soustředím a udržuju rytmus,“ přiznává dvojnásobný medailista z evropské mládežnické olympiády z roku 2022.

Výchova jako výhoda

Vážnější zranění se Hronešovi zatím vyhýbají. „Zlomil jsem si třeba klíční kost, ale to je člověk za čtyři týdny zpátky na prkně. Nebo jsem si někde bouchl koleno. Prostě nic hrozného naštěstí,“ bilancuje s úsměvem.

Strach a trému už si moc nepřipouští, bojí se ale jedné věci. „Dávám si pozor, aby mi to všechno nevlezlo do hlavy. A myslím, že se mi to daří. Velkou roli v tom sehrává rodina a její výchova. Doufám, že to bude jednou moje velká výhoda. Chci jednoduše jezdit nejlíp, co to půjde, a současně být i v pohodě týpek,“ shrnuje Hroneš.

Sen o dvou vrcholech

Byl nadšený, když se konal Světový pohár v jeho rodném Špindlu. „Snowjam je závod, který pořádal můj táta od začátku s Martinem Černíkem. Vzpomínám, když mi bylo sedm osm let a jezdil jsem coby předjezdec. Když jsem tam v roce 2022 mohl startovat, byl to úžasný zážitek,“ říká mladý sportovec. Poté rád vzpomíná také na už dříve zmíněné dvě medaile z evropské olympiády, i kvůli skvělé atmosféře.

Letos byl Snowjam zrušený kvůli nedostatku sněhu, před třemi lety zase kvůli covidu. Hroneš už ale myslí ještě výš. Jedním ze snů je účast na olympijských hrách, ideálně už za dva roky v Itálii, druhým start na X Games.

„Olympiáda znamená vyvrcholení závodního snowboardingu, je čistě o něm. X Games mají trochu odlišný přístup. Jsou i o charakteru člověka. Jsou na pozvánku, takže si organizátoři prostě vybírají. Zásadní roli hraje, jaký je člověk také mimo snowboarding. Můj největší cíl je dostat se do fáze, abych udržel balanc mezi tím, že jsem vážně hustý snowboardista s náročnými triky, a zároveň ten, koho všichni vnímají jako fajn týpka a určitý vzor. Když jeden člověk začne snowboardovat kvůli mně, je to úspěch. Každopádně se chci dostat jak na olympijské hry v únoru 2026 do Milána, tak na X Games,“ má už nyní jasno Hroneš.