Umělci často svůj byznys zakládají na udržitelnosti. Promítá se to i do jejich práce

Udržitelnost a s ní spojená ekologie je v současnosti velkým tématem. Prolíná se do nejrůznějších sfér, ať už jde o módní průmysl, nebo třeba ten automobilový. Výjimkou není ani samotná kultura, která kromě zábavy a hudby přináší také otázky ohledně znečišťování planety.

Třídící linka na fesťáku

Proti tomu před třemi lety začal bojovat mimo jiné festival Let It Roll, který v rámci svého ekologického programu Rollin’ Green přišel s třídicí linkou na odpad s proškoleným personálem.

„Díky tomu se nám daří zlepšovat vytříděnost jednotlivých komodit,“ říká koordinátorka programu Veronika Vrbová a dodává, že festival každoročně vyprodukuje kolem 80 tun odpadu. Bioodpad z festivalu jde na kompost a zbytky jídla do nově postavené bioplynky. Let It Roll se v tomto směru připravuje i na letošní ročník, kdy chce dosáhnout ještě většího procenta roztřídění a menšího poměru směsného odpadu.

To, co se nepovedlo Let It Rollu s nedopalky, pořadatelé dotáhli s kávovou sedlinou, kterou loni posbírali od všech stánkařů.

Festival se loni poprvé zaměřil také na nedopalky od cigaret. „Naši dobrovolníci rozdávají kapesní popelníčky, o které byl loni enormní zájem,“ přibližuje Vrbová. Podle vzoru z Milovic se tak můžeme těšit na další festivaly, kde budou po areálu rozmístěné stojací popelníky.

Z nasbíraných nedopalků se měl původně vyrobit biochar, tedy materiál určený pro zlepšování kvality půd či filtraci odpadních vod. Kvalita nedopalků daná vlhkostí z deště však tento záměr zmařila.

Festival na elektrokolech

Jako odpověď na volání po ekologičtějších akcích se také čím dál více prosazuje elektromobilita. Právě ta při plnění každodenních produkčních úkolů postupně vytlačuje dopravní prostředky se spalovacím motorem. Příkladem je třeba festival Letní Letná, který se snaží jít cestou udržitelnosti již dlouho.

„Spojení s dodavateli pohonu elektrokol perfektně zapadá do našeho konceptu,“ říká výkonná ředitelka festivalu Letní Letná Ivana Pěkná a upozorňuje, že jubilejní dvacátý ročník v tomto směru navázal na pozitivní zkušenosti z předchozího roku.

Tak jako loni se elektrokola uplatnila především v oblasti produkce. Umístění festivalu v klidové zóně parku na Letné, tedy prakticky uprostřed města, kde se chodí jen pěšky a jezdí na kole, elektrocyklistice nahrává na smeč.

„Neumím si představit, že bychom to všechno odchodili, a i jízda na klasickém kole vyžaduje hodně energie, takže díky elektrokolům ušetříme hodně fyzických sil,“ komentuje Pěkná.

Veganství a image

Kromě festivalů také samotní umělci mnohdy svou image zakládají právě na ekologii. Například zpěvák Ben Cristovao třeba sdílenou cyklistiku, elektromobilitu i veganství začal údajně prosazovat dávno předtím, než to bylo „in“.

Cristovao se připravuje na koncert na stadionu Eden v pražských Vršovicích. Odehraje se 7. června 2025.

„Mám v tomto směru také velmi proaktivní management. S šéfem mého hudebního labelu společně jezdíme na kole. Na většinu zahraničních výjezdů se poté snažíme jezdit vlakem. Když už musíme autem, jezdíme elektromobilem, do kterého čerpáme čistou energii. Navíc jsem už několik let veganem,“ popisuje Cristovao pro Metro.

To vše mělo být také motivem pro jeho listopadový koncert v pražské O2 areně, který se uskutečnil s velkým důrazem na snahu o optimalizaci vygenerovaných emisí CO2. Nejen Cristovao, ale také zpěvák Dan Bárta je známý pro svou vášeň pro ekologii. Před lety se chopil pro něj nezvyklé role a začal moderovat dokumentární cyklus Češi zahraňují. „Moderní ochrana přírody není jenom boj s bagrem pod vlajkou nějaké relativně extremistické skupiny, ale je to do jisté míry aplikovaná věda založená na datech a informacích,“ řekl Bárta před lety pro týdeník 5+2.

Dalším, kdo mnohé možná také svým ekopostojem překvapil, je zpěvák a herec Adam Mišík. Ten se sice nepovažuje za žádného ekologického fanatika, ale elektromobil za něj do města rozhodně patří. „Jen jsem tak nějak přirozeně dospěl k přesvědčení, že pro životní prostředí by zkrátka každý měl udělat maximum, co zvládne,“ konstatoval v listopadu pro týdeník Reflex.