Během jednoho týdne bude v Brně k vidění 16 snímků

Festival francouzských filmů nabídne v Brně během šesti dnů 16 snímků. Filmoví fanoušci se mohou od zítřka do 29. listopadu těšit například na dokument o bratrech Lumierových, životopisné filmy o významných francouzských umělcích, drama Madam služebná s Harveym Keitelem a Toni Collette nebo na animák Můj život Cuketky.



„Filmy na festival vybíráme společně s distribučními společnosti. Letos se nám podařilo během výjimečné spolupráce se sedmi distributory zajistit 16 předpremiérových titulů. Mezi nimi filmy, které byly uvedeny na festivalu v#Cannes, a další snímky vysoce hodnocené odbornou kritikou i diváky,“ říká projektová manažerka festivalu Anna Mitéranová.

Všechny projekce hostí kino Scala, nejvíce filmů je na programu v sobotu, kdy první promítání začíná ve dvě odpoledne a poslední až v jedenáct večer. Zítra odstartuje filmový festival symbolicky dokument Bratři Lumierové. Právě oni totiž v roce 1895 představili svůj vynález – kinematograf, který odstartoval filmovou éru. Stáli také u zrodu filmařského umění. Snímek vracející se k počátkům filmového průmyslu divákům představí záběry ze zhruba stovky restaurovaných filmů od světoznámých hitů po zapadlé skvosty.

Rodiče s dětmi by si neměli nechat ujít animovaný snímek Můj život Cuketky. Ten vypráví příběh desetiletého chlapce, který se po smrti maminky dostane do dětského domova, kde začíná novou kapitolu svého života. Na první pohled pesimistická zápletka se postupně rozvíjí do něžného a veselého příběhu vhodného pro celou rodinu. Ostatně film posbíral ceny kritiky či diváků nejen ve Francii, ale i na festivalech ve španělském San Sebastianu, na německém Berlinale či v Bratislavě.

V programu se setkávají také dva filmy o výrazných francouzských umělcích 19. století – sochaři Augustu Rodinovi a malíři Paulu Gauguinovi.

Vstupenky lze koupit na webu kinoscala.cz či v pokladně kina.