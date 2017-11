Čechy baví exotické země. Ale pozor na horečky

Cestování do Asie, Afriky či Jižní Ameriky je trendem posledních několika let – převažuje tzv. „blízká“ exotika. „Růst prodejů nyní vykazují Spojené arabské emiráty, Egypt, Kapverdy či Omán,“ říká Tereza Picková, výkonná ředitelka Českých cestovních kanceláří a agentur, a dodává, že prodej zájezdů do Karibiku je vlivem hurikánů mírně ve stagnaci.

A co děti? Rodiče často podceňují cestování s malými dětmi. - Při cestě s malými dětmi by se člověk měl předzásobit vhodnými léky a prostředky v lékárničce, určitě nezapomenout repelentní přípravky proti hmyzu, moskytiéry, pokrývky hlavy a podobně.

- Podle primářky Hany Roháčové jsou častým případem průjmová onemocnění těch nejmenších.

Čechy táhne čím dál víc i exotika vzdálená. „Meziročně sledujeme mírný nárůst zájmu o cestovní pojištění do těchto zemí. S ­ohledem na období dešťů v ­Asii více cestovatelů vyráží přesně na podzim, v ­zimě nebo na začátku jara. Takto v­ posledních letech vyčnívají například individuální cesty do Indie, zejména v ­prvních měsících roku,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Ta poslední dobou asistovala u několika případů malárie a ­horečky dengue.



Dobré je sledovat webové stránky ministerstva zahraničních věcí, kde jsou zveřejňována upozornění o epidemii či jiném nebezpečí v ­dané zemi. Nutné je sjednat si cestovní pojištění a zvážit jeho výši, aby v případě potřeby pokrylo léčebné výlohy.

„Ze zkušenosti víme, že v­ odlehlých regionech bez infrastruktury, exotičtějších, případně zaostalých nebo naopak velmi vyspělých zemích limit jednoho milionu korun prostě nestačí, a to ani třeba na zlomeninu jedné končetiny,“ upozorňuje Svobodová. Podle Státního zdravotnického ústavu se loni v Česku vyskytlo 123 případů horečky dengue, 38 případů malárie, 21 případů amébózy či dva případy horečky chikungunya.

„Na rozdíl od malárie se dengue častěji než na venkově vyskytuje ve městech a její přenašeč, komár egyptský, má denní aktivitu. Oblasti jejího výskytu se překrývají s­ podobnou nemocí, horečkou chikungunya,“ říká docent Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a­ ochrany veřejného zdraví lékařské fakulty v Ostravě. Chikungunya se navíc aktuálně usídlila i na území Evropy, zejména v městech Antio, Latina a Řím v regionu Lazio. U­ malárie roste také počet komplikovaných případů. Loni jich tak na jednotce intenzivní péče skončil rekordní počet a dva lidé nemoci podlehli. „Měli jsme případ mladé ženy, která odjela na svatební cestu do malarické oblasti Afriky a bohužel se vrátila s těžkou tropickou formou malárie, na kterou zemřela. Na dotaz, proč se to nezajistilo, byla odpověď, že jim řekli, že stačí repelenty – prý když si je koupí v Německu, tak to bude fungovat a­ nic se nestane,“ popisuje Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

V Evropě se v posledních letech rozšířila také západonilská horečka, kterou sem přináší migrující ptáci a jež se prostřednictvím místních komárů šíří do lidské populace. Zdravotní hrozbou je podle docenta Maďara Madagaskar, kde se vyskytuje epidemie moru přesahující tisíc nakažených osob a činí z­ něj nejvíce takto postiženou zemi na světě.

Základem prakticky pro všechny cesty do zahraničí včetně vyspělých oblastí je vakcinace proti virové hepatitidě A+B a kontrola platnosti očkování proti tetanu. Do rozvojových zemí se doporučuje očkování proti břišnímu tyfu a dále podle lokálních a individuálních faktorů. Vakcinaci stačí podstoupit dva až tři týdny před odletem, jindy je třeba i několik měsíců.