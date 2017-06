Nechtějí, ale ven s cigaretou musí

Ještě v úterý se tu i v době oběda zvedala oblaka kouře, dnes najdete na stole místo popelníků jen porcelánové pivní podtácky. Deník Metro vyrazil do Šenkýrny Hlubina v Lidické ulici a několika dalších podniků v okolí Anděla, aby zjistil, jak jim jde nové nařízení k duhu.

Podle číšnice z Hlubiny nekuřácký majitel, který den předtím avizoval odstranění popelníků, opravdu dodržel slib a vyhnal kuřáky před vchod. „Teď dopoledne to zatím příliš nevadí, kdo chce, dojde si před vchod. Večer to, doufám, bude stejné,“ usmívá se číšnice.

V Pivnici U Anděla si od středy rovněž nezapálíte. Ačkoliv se ještě den předtím štamgasti v podniku dušovali, že budou kouřit i přes zákaz, sebrané popelníky a přísný pohled obsluhy je donutil nechat si zajít chuť. Podle vrchního,

který si tu ještě před pár dny sám při práci pokuřoval, případným chozením s cigaretou ven netrpí jen hosté, ale i sousedé. „Kdykoliv někdo vyjde kouřit, veškerý dým, který vyprodukuje, poletí do oken bytů nad námi. V domě přitom bydlí i maminky s malými dětmi. Tohle nařízení by měl někdo ještě poladit, je to nedomyšlené,“ tvrdí vrchní z pivnice.

Hosté pivnice na otázku, jak zákaz snášejí, reagovali ještě emotivněji. Ačkoliv se téměř jednohlasně shodují na tom, že je nařízení ministerstva čiré zlo, každý má k názoru jiný motiv. „Já myslím, že na protikuřáckej zákon nejvíc nadávají paradoxně nekuřáci. To jsou furt řeči o omezování podnikání,“ stěžuje si host kolem šedesátky opírající se o barový pult. „Co to meleš?“ rozčiluje se druhý. „Dyť je to nesmysl. Jak může nekuřákovi něco vadit, když má teď vyhráno,“ kroutí hlavou druhý z hostů a usrkává pivo z půllitru před sebou.

S originálním názorem přišel řezník z prodejny masa a uzenin o kus vedle. „Hloučky kuřáků z okolních hospod před naší výlohou nám v nejhorším mohou přinést nové zákazníky,“ žertuje řezník. První pokuty za kouření uvnitř restaurací a hospůdek se budou ukládat nejdříve na konci srpna. Tato informace však unikla téměř všem podnikům, kam jsme se vypravili. Jsou zde i místa, kde si s nařízením poradili bez problémů.

Restaurace Tradice v Radlické už třeba umístila na fasádu několik pultíků s čistými popelníky.