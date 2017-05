Prčice letos nepůjde, i když to umí nejlíp

Během padesáti jedna let poslal osm set tisíc lidí do prčic, teď ho za to v Pelhřimově ocenili zapsáním do České knihy rekordů. Tak by se dal s vtipem popsat úspěch pětasedmdesátiletého Stanislava Rataje, posledního žijícího zakladatele slavného turistického pochodu Praha–Prčice.

Samotná akce, jejíž další ročník se uskuteční v sobotu 20. května, je již v knize také zapsána jako nejmasovější dálkový pochod s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás.



Nápad na uspořádání dálkového pochodu, jehož letošní padesátý druhý ročník startuje již tuto sobotu, vznikl podle Stanislava Rataje po skončení pochodu Praha–Karlovy Vary. Zúčastnily se ho tehdy dvě stovky lidí a Rataj, tehdejší vedoucí prčických turistů, došel do cíle jako první.

O novém pochodu pak jednali společně s šéfredaktorem časopisu Turista Jiřím Dvořákem a Karlem Kullem z tehdejšího ministerstva dopravy.

„V cíli na Bílé hoře se mě vyptávali a na jaře 1966 jsme se dohodli a určili datum pochodu na neděli 17. dubna téhož roku,“ řekl Rataj. Na cestu podle jeho údajů vyrazilo přesně 469 lidí. „Bylo ošklivé počasí, pršelo, místy padal sníh,“ vzpomíná Rataj.

Sám rekordman ale letos nejspíš na pochod z Prahy do Prčice nevyrazí. V poslední době se totiž věnuje dálkovým běhům a svůj diář má na dobu závodu již plný. Chce totiž dosáhnout pěti set závodů, jichž se zúčastnil, a do tohoto číslo mu nyní chybí dvacet čtyři.

„Ani jednou jsem nevzdal,“ chlubí se vitální senior, který si sám stanovil hranici, že chce při závodech uběhnout celých padesát tisíc kilometrů. K jejímu splnění mu jich chybí uběhnout přibližně dva tisíce šest set. „Do roka to splním,“ plánuje si Rataj.

Letošní ročník pochodu má mít opět hojnou účast, proto se na něj připravují nejen organizátoři, ale i České dráhy. Ty vypraví na trati Praha–České Budějovice více vlaků, posílená bude také regionální doprava.