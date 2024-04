Lu cílí na Řím a chce běžet také v Peru

Patří mezi nejzářivější naděje české atletiky. Když v nastoleném tempu vydrží, může být pravidelnou účastnicí olympijských her, světových či evropských šampionátu nebo dalších prestižních podniků. Lurdes Gloria Manuel však tak daleko nekouká. Užívá si radost ze svého milovaného sportu, ve kterém se jí daří skvěle. Zároveň však myslí i na studijní povinnosti a budoucnost po sportovní kariéře.

Osmnáctiletá atletka v červnu dokončí třetí ročník střední školy a řeší, co bude studovat dál. „Chtěla bych zůstat u atletiky, baví mě to. Mám víc variant, ale nejsem rozhodnutá. Je to pro mě daleko, i když vím, že se to blíží. S volbou souvisí místo, forma, obor. Sport je zrádný, může přijít zranění a všechno je jinak. Proto nechci podcenit vzdělání,“ má jasno.

Naděje s přezdívkou Lu si uvědomuje, že čas na rozhodnutí se blíží. „Zatím jsem ještě ve fázi, kdy se rozhoduji, jestli chci studovat v zahraničí, nebo v České republice. A ani nejsem pevně rozhodnutá, jaký obor by mě zajímal nejvíce,“ přemítá. Naopak jasný směr má ve sportu, kde se touží dál zlepšovat. Nyní má za sebou halovou sezonu a těší se na tu venkovní, která je pro ni oblíbenější. „Celkově halovou sezonu nemám tak ráda jako venkovní, a proto se spíš těším na ni. Ale myslím si, že se mi v hale povedlo zaběhnout dobrý čas na 200 metrů.

Naopak na 400 metrů jsem čekala, že zaběhnu o trochu lépe,“ bilancuje čtvrtkařka, která se ale nebrání ani jiným distancím.

Letní sezona nabídne pro atletku z TJ VS Tábor několik vrcholů. Jedním z nich by mělo být mistrovství Evropy dospělých v italském Římě. „Příprava jde dobře, podobně jako minulý rok. Akorát jsme trochu pozměnili tréninkový plán kvůli dost nabité sezoně, která je ještě kvůli olympiádě posunutá, a tak začíná brzy na jaře, což není úplně zvykem,“ uvádí.

Čtvrtkařka má otce z Angoly, matku z Ruska. Odmala však žije v Česku a zemi touží reprezentovat i na mistrovství světa juniorů v Peru. „Uvidíme, kdy se mi podaří splnit limit. Přesně si asi netroufnu říct, jak mohou vypadat moje ambice, ale určitě budu očekávat velkou konkurenci,“ uvědomuje si.

Táborská atletka nevzdává ani účast na olympijských hrách, jež se budou letos konat ve Francii. „Je to cíl a sen, který by v budoucnu mohl padnout. Uvidíme, jestli to vyjde letos. Nechám se překvapit. Byla by to každopádně velká zkušenost,“ tvrdí.

Kvalifikační limit je stanovený na 50,95 sekundy, tedy o 28 setin sekundy pod osobním rekordem táborského talentu. „Je to hodně velký skok, ale ne nereálný,“ doufá.

Lurdes Gloria Manuel bude chtít každopádně navázat na skvělý rok 2023, v němž nasbírala řadu úspěchů. Mezi ty hlavní patří titul juniorské mistryně Evropy v běhu na 400 metrů, stříbrná medaile na domácím mistrovství republiky žen v osobním rekordu. Zmiňovaný čas 51,23 sekundy je i českým juniorským rekordem. Jako náhradnice figurovala i ve smíšené štafetě na světovém šampionátu dospělých.

„Některé věci byly až nad očekávání. Mezi ně patří domácí mistrovství republiky. Nevěřila jsem v takový čas. Přála jsem si dostat se pod 52 sekund, ale nečekala jsem, že to nastane tak brzy,“ bilancuje.

V přípravě reprezentantka nic nemění. Inspiruje se také od ostatních, na sociálních sítích sleduje atletické hvězdy a sama se oddává tréninku. „Základ přípravy je i na různé distance podobný. Trénink ze čtvrtky mi stačí i na stovku a dvoustovku. Běžně děláme sprinty, střídáme tempa a k tomu i posilujeme,“ ujišťuje.

S věkem i posunem v kariéře bere nadějná atletka sport trochu jinak. Od zábavy po škole najednou o sobě často čte, že je velkou nadějí a má obrovský potenciál. „Je to zavazující, vnímám to. Ale dokud mě to bude bavit a půjdu si za svými cíli, tak to bude v pohodě,“ věří.