Den, kdy se do Československa vplížila šedivá a nehybná normalizace

Výroky Gustáva Husáka Hranice nie sú korzo, aby sa tu voľakto prechádzal!

Ja tento národ musím zachrániť, aj keby mi mali všetci napľuť do očí.

Vy nevidíte, že kolem nás to všetko ide do hajzlu? Robte niečo!

Kde boli chyby, boli chyby ľudí, a nie základných myšlienok socializmu.