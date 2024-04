Mám štěstí na skvělé lidi ve firmě

Zděný, nebo ze dřeva? Základní otázka, nad kterou dnes uvažuje snad každý zájemce o nový dům. Lukáš Černík, jednatel společnosti Lucern, úspěšně dokazuje, že domy ze dřeva jsou skvělou volbou.

Jak se podle vašich údajů v posledních letech vyvíjí zájem Čechů o dřevostavby?

Pokud budu mluvit za naši firmu, tak je zájem velký. Zlom přišel přibližně před pěti lety, kdy lidé po předchozích zkušenostech zjistili, že dřevostavba je v mnohém velká výhoda oproti tradičním stavbám a že firmy stavící dřevostavby jsou zkušené a ověřené, a proto se mohou spolehnout, že dílo bude včas a v řádné kvalitě dokončené. V tuto chvíli stavíme kolem 100 domů ročně, což z nás dělá druhou největší firmu v této oblasti a jednoznačně jsme se stali firmou s největším nárůstem za posledních pět let.

Kromě velkého zájmu vaše společnost Lucern v letech 2015, 2017 i 2022 vyhrála ocenění Dřevostavba roku. Co stojí za takovým úspěchem?

V první řadě je zapotřebí říci, že je to obrovský úspěch celé naší firmy. Skoro pořád slýchám od různých jednatelů, že mají problém se zaměstnanci a že mají obrovskou fluktuaci. Já tento problém (klepu tisíckrát na dřevo) nemám. Mám skvělé lidi, kteří táhnou za jeden provaz. Ať je to člen vedení firmy, nebo řadový dělník, ke všem přistupujeme stejně férově a víme, že jen v takovém prostředí se dobře pracuje. Fluktuace je u nás téměř nulová a díky tomu nabízíme klientům skvělé služby, které následně ocení a doporučují nás dalším lidem.

Vaše začátky v tomto oboru ale nebyly jednoduché. Jak jste se vlastně dostal ke stavitelství a vůbec ke stavbám ze dřeva?

Mám vystudovanou stavební průmyslovku a stavby i krásný design mě vždy moc bavily. Po škole jsem odcestoval na Nový Zéland, kde jsem bydlel v dřevostavbě, a pocitově se mi to moc líbilo. Po návratu jsem nastoupil jako stavbyvedoucí do jedné firmy, která shodou okolností stavěla dřevostavby. Bohužel však ne moc dobře. Díky tomu jsem se naučil, jak firmu opravdu nevést a dělat věci jinak. Už na Zélandu jsem si všiml, jak se správně chovat ke svým zaměstnancům, a že když něco děláte srdcem, tak to bude fungovat. Po jedné další spíše manažerské pozici nastal v mých třiceti letech ten správný čas založit vlastní firmu, kterou jsem si vysnil už jako mladý kluk po škole.

Máte recept, jak obstát v silné konkurenci na českém trhu?

Univerzální recept dle mého není. Nikdy jsem nechtěl mít velkou firmu, ale hlavně dělat věci kvalitně, moderně a být na námi postavené domy patřičně pyšný. To, že vše narostlo do takových rozměrů, bylo díky obrovskému štěstí na lidi. Kromě toho jsme se ponaučili z chyb v začátcích a vše děláme jen s nejlepším úmyslem. Konkurenci lehce sledujeme, každopádně je pro nás důležitější získávat tržní podíl ze zděné výstavby.

Poslední roky nejsou v byznysu nijak jednoduché. Bylo třeba překonat omezení v covidu, ekonomické následky války na Ukrajině, zdražení hypoték, nedostatek materiálu. Co z toho bylo nejhorší?

Doba to byla těžká a zdůrazňuji byla, protože věřím, že je již za námi. Říkal jsem klientům, že kdybych měl křišťálovou kouli, tak mi je stejně k ničemu, protože se vše měnilo z hodiny na hodinu. Nejvíce mne na tom štvalo, že jsem večer někomu něco slíbil, ale druhý den to neplatilo. Vypadali jsme jako lháři, a to je proti mým zásadám. Hodně firem a lidí se vybarvilo – někdo pozitivně, někdo negativně. Věřím, že i díky tomu jsme vyčistili naše partnery a dodavatele, s některými jsme se rychle rozloučili a s jinými naopak více sblížili.

Často kolem sebe slýchám názor, že není nad cihlu nebo beton. Jak byste na takový názor reagoval?

Nemám problém ani s jedním materiálem. Každému vyhovuje něco jiného a platí „sto lidí, sto chutí“. Osobně bydlím již ve své třetí dřevostavbě a své rodině i kamarádům stavím domy ze dřeva. Jsem o této technologii přesvědčený a mám ji maximálně rád. Důležité je na daný druh stavby použít správné lidi. Základem je vědět, že mi firma postaví můj vysněný dům kvalitně a hlavně bez stresů v průběhu výstavby. To vše se pak pozitivně vpije do energie domu a vy se v něm budete cítit skvěle. U nás klademe důraz na celkový vjem, tedy na přístup lidí, moderní vzhled domů, kvalitu prováděných prací a servis.

Kdybych volil dům ze dřeva, asi bych měl mnoho otázek. Jak je to s životností, vlhkostí, hlukem v domě a s rizikem požáru? Jsou ze všech těchto pohledů obavy u dřevostaveb zbytečné?

Ano, jsou úplně zbytečné. Z tohoto důvodu jsme postavili několik vzorových domů, kde se klienti přesvědčí o kvalitě dřevostavby. Je úžasné sledovat, jak reagují na akustiku, když je zavřeme do jedné místnosti a ve druhé pustíme hudbu naplno. Vlhkost v domě je kapitola sama o sobě a je jedno, zda je to dřevostavba nebo zděný dům. Naše domy však tento problém nemají, protože každý náš klient dostane centrální rekuperaci, která komfort domu výrazně zlepšuje. A životnost? Samozřejmě je stejná jako u tradičních domů. Výhodou konstrukce ze dřeva je určitě rychlost, čistota práce, ekologická a hlavně energetická stránka. Za dobu naší existence jsme postavili více než 600 domů a nikdo z našich klientů nám nedal zpětnou vazbu, že by dřevostavbu již nechtěl. Naopak, jejich častá doporučení rodinným příslušníkům a přátelům jsou důkazem, že dřevostavba od nás je správnou volbou. Cenově je kvalitní dřevostavba přibližně na stejné úrovni jako zděný dům.

Jak se z vašeho pohledu vyvíjí legislativa? Nebrzdí vás přísné předpisy? Snažíme se jít s dobou a na vše se pečlivě připravujeme. Nikdy neohýbáme předpisy a nic nezkreslujeme, jen abychom dostali stavební povolení. To nás samozřejmě někdy může vůči konkurenci znevýhodňovat. Nicméně za kvalitou našich staveb si stojíme a děláme vše v souladu s platnými přepisy a normami. Poměrně nedávnou novinkou je, že lze stavět budovy ze dřeva až do výšky 22,5 metru. Je to pro nás další cesta, nyní připravujeme několik bytových domů o třech patrech.