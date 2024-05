Táborské kulturní léto odstartují o prvním letním víkendu Hudební podvečery na Žižkově náměstí. Dva letní podvečery umožní obyvatelům i návštěvníkům Tábora zaposlouchat se do tónů nejen klasické ale i filmové hudby.

V pátek 21. června zazní v nezaměnitelných kulisách historického centra Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Kromě nesmrtelného Smetanova cyklu symfonických básní zahraje orchestr pod taktovkou předního českého dirigenta Jana Kučery též husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci - verze 2020, který vznikl ve spolupráci s americkou Boston Berklee College k 600. výročí založení města.

V sobotu 22. června přijdou na řadu slavné melodie z filmů Tenkrát na Západě, Piráti z Karibiku, Poklad na Stříbrném jezeře a mnoha dalších. Posluchačům je zahrají členové orchestru Virtuosi di Praga. Oba koncerty začínají vždy v 19 hodin a jsou zdarma.

Milovníci jazzu si přijdou na své v sobotu 13. července. Jazzový Tábor, tradiční součást letního kulturního programu, tentokrát představí táborské saxofonové kvarteto Kšandeto, jednu z nejznámějších českých jazzrockových kapel Jazz Q Martina Kratochvíla, pražskou kapelu hrající pop, funky a jazz Top Dream Company a skupinu Los Quemados prezentující zajímavé, originální a energické skladby Filipa Spáleného a Jakuba Doležala ve stylu jazzu, funku a fusion.

Poctu husitskému hejtmanu a vojenskému stratégovi Janu Žižkovi složí město Tábor prostřednictvím rekonstrukce historické bitvy s názvem Dobytí hradu Příběnice. V sobotu 20. července se na louce za klokotským klášterem návštěvníci přenesou do nově založeného města Tábor na přelomu let 1420 a 1421. Zde se stanou svědky nejen záchrany husitského kazatele a kněze Václava Korandy z rožmberského zajetí na hradě Příběnice, ale i uzavření smlouvy o příměří mezi Janem Žižkou a Oldřichem II. z Rožmberka v Písku. Dozví se i o boji s pikarty, na něž Žižka udeřil a nechal je upálit v Klokotech, protože se odmítli vzdát svých bludů. V průběhu dne budou moci příchozí nahlédnout do Žižkova ležení, obdivovat šermířská vystoupení, zatančit si dobové tance, poslechnout si historickou hudbu, zhlédnout letové ukázky dravců a výcvik královských psů a nakupovat na historickém tržišti. Vlastní rekonstrukce historické bitvy proběhne ve 14 a 18 hodin. Historický program realizují Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie, z.s. a Plzeňský Landfrýd, z.s. Vstupné na místě ve výši 100 Kč/50 Kč.

O víkendu 2.–4. srpna obsadí Tábor mezinárodní festival pouličního divadla Komedianti v ulicích. Letošní 13. ročník opět nabídne to nejlepší ze současného českého i zahraničního pouličního umění, jehož doménou jsou cirkusová umění, klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny nebo hudba. Dramaturgii programu pravidelně připravuje držitel Thálie a umělecký ředitel Laterny Magiky Radim Vizváry. Podrobný program najdete na www.komediantivulicich.cz.

Pomyslným závěrem táborské letní sezóny je mezinárodní historický festival Táborská setkání. O víkendu 13.–15. září se Jan Žižka zase ujme vlády nad městem. Za rachotu bubnů a ve světle pochodní doprovázen svými věrnými spolubojovníky vjede do města, aby svým zvoláním „Bratři a sestry, hrr na ně!“ odstartoval festival nabízející rozmanitou směsici historických i současných programů. Ať už projdete Katovskou uličkou, v níž mistr kat trestá malé i velké hříšníky, odvážíte se do Uličky chudiny, kde si nemůže být nikdo ničím jist, anebo nahlédnete do stánků s rozličným dobovým zbožím či lahůdkami k snědku na Středověkém tržišti či Táborském jarmarku, stále budete pod bedlivým dohledem velkého vojevůdce. Kostýmované průvody, ohňostroj, koncerty historické i současné hudby naplní zcela beze zbytku motto festivalu „Potkat se, poznat se, porozumět si.“ Festivalový program a on-line předprodej vstupenek naleznete na www.taborskasetkani.eu.

Podrobné informace o všech kulturních akcích ve městě hledejte na www.visittabor.eu.