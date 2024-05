V českokrumlovské nemocnici je rodička na prvním místě

Nemocnice Český Krumlov a její péče a služby pro nastávající maminky jsou v Jihočeském kraji proslulé a také hodně oblíbené. Moderní porodní sály, komfortní ubytování a široká škála možností analgezie zajišťují pohodlí a bezpečí během porodu. Nabídka zahrnuje nově i domácí poporodní péči. „Základem naší péče je především individuální a vstřícný přístup. Snažíme se o to, abyste se u nás cítili příjemně jako v rodinném prostředí, a přesto v péči odborníků. Naše služby navíc neustále zkvalitňujeme,“ říká Lenka Trojáková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Český Krumlov.

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a. s., se skládá z dvanácti dvojlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Pět pokojů náleží gynekologické části, sedm pokojů části porodnické. Všechny pokoje jsou nadstandardně vybavené (lednice a barevný televizor). Připlácí se za jednolůžkový nebo takzvaný rodinný pokoj. Cena za noc činí 1 000 korun. Je zde možnost přistýlky pro doprovod rodičky, parkování v areálu nemocnice je po celou dobu pobytu zdarma. Na oddělení je zdarma dostupná wi-fi.

Disponuje dvěma moderně vybavenými porodními sály. Každý z nich má vlastní sociální zařízení. Na jednom ze sálů je velká porodní vana, kterou lze využít jak před samotným porodem, to je v první době porodní, tak i při porodu do vody. Součástí vybavení porodního sálu jsou pomůcky pro relaxaci, jako třeba míče, žíněnka nebo porodnická „hruška“, na nichž lze zaujmout jakoukoli úlevovou polohu v první i druhé době porodní, eventuálně na nich porodit. Během porodu je možné využití porodnického šátku rebozo, bylinné napářky nebo aromaterapie.

Registrace neboli check-in

Pokud se nastávající maminka rozhodne rodit v Nemocnici Český Krumlov, měla by zde absolvovat tzv. check-in vyšetření po 36. týdnu těhotenství. Kromě vyšetření lékařem, probere porodní asistentka s rodičkou její porodní přání a sepíše všechny potřebné dokumenty.

Prohlídka porodních sálů

Jestliže to situace umožní, je možné si porodní sály prohlédnout, nejčastěji během předpříjmu. Je však možné si domluvit i individuální prohlídku se sloužící porodní asistentkou i v jiný čas. Pokud nemá na porodním sále nějakou maminku k porodu, ráda vám porodní sály ukáže. Telefon je 380 761 261.

Možnosti porodní analgezie

V českokrumlovské nemocnici je možné při porodu využít:

Hydroanalgezie – možnost trávit dobu před porodem ve sprše či ve vaně. Teplá voda působí na uvolnění svalů a pomáhá tak od bolesti.

Farmakologická analgezie – léky proti bolesti podávané do žíly. Epidurální analgezie – do bederní oblasti páteře je injekčně aplikována znecitlivující látka. Matka přestane vnímat stahy dělohy bolestivě, ale přitom je zachována její pohyblivost. Tato metoda je dokonale bezpečná jak pro matku, tak i pro dítě.

Entonox – analgetický plyn, směs kyslíku a oxidu dusného (rajského plynu). Způsobuje velmi rychlý nástup analgezie (do 3 minut) a současně velmi rychlé odeznění jejího účinku (do 5 minut). Výhodou inhalační analgezie je její jednoduchost, neinvazivnost, dávku si může rodička regulovat sama dle intenzity bolesti. Entonox není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a proto je jeho použití u porodu zpoplatněno částkou 2 000 korun.

Poloha při porodu

Maminka není omezena ve volném pohybu, tím je využíváno působení gravitace, která napomáhá lepšímu postupování porodu. Rodička si může zvolit polohu, která je pro ni nejpřirozenější a nejméně bolestivá.

Doprovod k porodu

Během celého porodu může být s rodičkou na porodním sále blízká osoba (maximálně však dvě osoby), nejčastěji nastávající otec, který jí přináší psychickou oporu a pocit bezpečí. Přítomnost doprovodu u porodu je zdarma.

V českokrumlovské porodnici je možná i přítomnost otce u císařského řezu. V takovém případě se otec nejprve účastní prvního ošetření novorozence a následně mohou zbytek operace strávit všichni společně přímo na operačním sále. Toto je možné pouze v případě, že matka má částečnou, takzvanou spinální anestezii, při celkové anestezii toto není možné.

Bonding

Pokud jsou matka i dítě v pořádku, je jim ihned po porodu umožněný vzájemný kontakt a první přiložení k prsu.

Rooming in

Rooming in je systém zajišťující po porodu nepřetržitý kontakt matky s novorozencem, což je pro oba ideální. Umožňuje mamince, aby mohla kojit, jak dítě potřebuje, a naučila se o něj co nejdříve pečovat. S péčí o miminko pomáhá matce novorozenecká sestra a porodní asistentka.

Předporodní kurzy

V českokrumlovské nemocnici je možné navštěvovat také předporodní kurzy. Pořádají je porodní asistentky Lenka Trojáková a Jana Suchá. Trvají šest týdnů a jejich součástí je cvičení těhotných, protahovací cviky, nácviky dýchání a tlačení, informace o porodu a jeho alternativních formách. Součástí lekcí je rovněž prohlídka porodních sálů. Objednat se je možno na telefonním čísle 608 065 301. Více informací získáte na www.budumama.cz.