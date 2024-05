Hrášek pod zády? Z princezny se stalo Trdlo, české zámky zažily Kanadu

V pohádce Princezna na hrášku, kterou v česko-kanadské koprodukci loni natočila režisérka Martina Adamcová, ji hraje Jasmína Houf. Tuzemské bulvární weby loni informovaly o tom, že se pohádka natáčela na několika tuzemských zámcích, včetně soukromého zámku Líšno. Některé zdejší scény se pak údajně točily dokonce vícekrát, než bylo v plánu. Štáb se totiž musel v tvůrčím procesu vracet a vše předělávat. Došlo totiž k přeobsazení herečky Lucie Vondráčkové, která měla původně hrát princeznu. Následně ji však tvůrci obsadili do jiné role.



„Princezna musí být mladá a krásná, mně Martina svěřila postavu, která se jmenuje Trdlo,“ uvedla loni pro web blesk.cz Vondráčková, jež je na poli tuzemských pohádek již matadorkou. Zahrála si hned v několika, a to třeba O víle Arnoštce s Filipem Tomsou nebo Šmankote, babičko, čaruj! (1998).

Zpívající luštěnina

Každá správná pohádka potřebuje hudební hit a Princezna na hrášku, která se v kinech představí 30. května, není výjimkou. Pro známý příběh Hanse Christiana Andersena, v němž dostali role i Dagmar Havlová nebo Pavel Kříž, napsal ústřední písničku skladatel a hudebník Daniel Vrba. Píseň podle svého autora vypráví příběh z pozice hrášku, co vlastně v pohádce prožívá. „Každý večer je s princeznou, ale potom na celý den ta princezna vypadne pryč a on v její komnatě zůstane sám. Potom tam chudák brečí,“ vysvětluje hudebník Vrba.

Bude hrášek tlačit?

A o čem vlastně příběh nové pohádky konkrétně pojednává? Na francouzském zámku probudí princeznu Agnes de Sully de Montana Bleue jednoho dne hrozivé burácení davu pod okny. V zemi se bouří nespokojený lid a ona se musí okamžitě dostat do bezpečí. Na vznešené róby ani plné truhlice není čas, stává se tedy vyhnankyní.

Na radu své komorné se princezna vydává do dávno zapomenuté rodné země, až do dalekých Čech, kde ji ale nedůvěřivá hraběnka, poté, co se její syn do Agnes zamiluje, podrobí přísné zkoušce, kterou všichni tak dobře známe: nechá ji nemilosrdně si ustlat na malém zeleném hrášku. Uspěje v osvědčeném testu a prokáže svůj vznešený původ? Anebo po dlouhé cestě usne hlubokým spánkem? To se dozvíte v kinech.