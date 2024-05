Děti mohou přes léto zkusit mnoho sportů.

Za měsíc prázdniny a vaše děti stále nemají kompletní program? Pak je opravdu nejvyšší čas hledatřešení. Perfektní variantou může být sport. Léto v pohybu, nové zážitky, parta veselých kamarádů. A to vše pod vedením fundovaných trenérů, lektorů a zkušených instruktorů.

Možností je v Praze spousta. Trendem jsou třeba různé příměstské tábory pořádané formou pětidenních sportovních kempů. Od pondělí do pátku, o děti je postaráno od rána do večera a vyzkouší si přitom pestrou směs pohybu.

„Dcera byla na kempu zaměřeném na inline brusle velmi spokojená, rychle si našla nové kamarády, vyzkoušela řadu nových sportů a díky všímavému přístupu trenérů i celkem snadno překonala odloučení, které jí první den dělalo trochu problém,“ popsala loňskou zkušenost Hana Martincová, maminka dívky Jany.

„Všechny další dny se velmi těšila a vracela se tak nadšená, že jsem ji ještě ve druhé polovině prázdnin přihlásila na další podobný tábor. Poté si ještě vyžádala zápis do podzimního kurzu bruslení a nyní chodíme bruslit už pravidelně spolu.“ Kempy zaměřené na populární inline brusle poběží v několika letních termínech třeba v lokalitě Plechárna na Černém Mostě. Na jiných místech metropole lze cílit na tábory fotbalové, tenisové, atletické, basketbalové i další tradiční olympijská odvětví. Volbou mohou být i méně frekventované sporty, děti se naučí základy lukostřelby, lakrosu nebo baseballu. Kompletní seznam i termíny pohybových táborů lze dohledat na stránkách sportovnikempy.com.

Novinkou pro letošní léto jsou pohybové příměstské kempy určené pro nejmenší ve věku od tří do pěti let. V rámci programu se děti budou věnovat pestrým pohybovým aktivitám, čeká je atletika, florbal, gymnastika, míčové hry, rytmická cvičení, překážkové dráhy a pálkovací sporty. Sportovní program je doplněn o nejrůznější tvořivé činnosti, malování a klidové hry. „V tomto případě budou přítomny i učitelky z mateřských školek. Dobře vědí, co děti v takhle nízkém věku potřebují, aby se přes den zabavily. A kdyby se dělo cokoliv složitěji řešitelného, budeme mít rodiče na telefonu,“ líčí Michaela Jančová, projektová manažerka sportovních kempů.

Experti přímo z klubů

Kromě zmíněných učitelek z mateřinek jsou na kempech se sportovním zaměřením samozřejmě nutností i experti na jednotlivá odvětví. „Často se jedná o studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS), kteří dobře zvládají všeobecnou sportovní průpravu. Pak spolupracujeme s jednotlivými kluby, odkud k nám chodí vyloženě odborníci zasvěcení do jednotlivých odvětví. Mohu zmínit třeba házenou. Ale ve všech případech pracujeme s dětmi hlavně formou různých her, aby je to maximálně bavilo,“ uvedla Michaela Jančová.

Každá pohybová aktivita přináší i jistou míru rizika, zvláště u dětí, které se sportem začínají, může snadno dojít k nějakému tomu poranění. Kempy jsou na to připravené. „V první řadě, to musím zaťukat, za roky těchto programů jsme měli snad jedinou zlomeninu. Jinak když se něco přihodí, jedná se maximálně o odřeniny. Trenéři procházejí školením první pomoci a mají kurzy prevence,“ uklidňuje projektová manažerka.

Děti na sportovních táborech milují i poslední dny. Ne kvůli tomu, že už je konec, ale díky závěrečné oslavě. S trochou nadsázky se vlastně jedná o takové slavnostní zakončení olympiády. „Každý trenér si to pojme po svém. Společné jsou ale vždy medaile, odměny i sportovní vysvědčení. Každý tam má na míru napsaných pár slov, i třeba doporučení, jakému odvětví by se mohl dál věnovat,“ popisuje Jančová. „Ta uvolněná atmosféra a třeba i dobré dětské drinky, to má prostě úspěch,“ usmívá se.

Sportovní kluby mají na kempech možnost vlastní propagace, tak aby v dětech probudily zájem o další pohyb. „Pak už je na rodičích, zda své potomky přihlásí do soutěží a závodních klubů,“ dodává Jančová.

Léto se sportem na fakultě

Projekt Sportovní dětské léto nabízí školákům také samotná FTVS. Přímo v prostorách fakulty, ale také v přírodě Divoké Šárky či obory Hvězda mohou děti vyzkoušet více než dvacet různých sportovních disciplín – od florbalu, ragby, atletiky, přes tenis, frisbee, basketbal až po plážový volejbal, fotbal, lakros, kin-ball, a dokonce i jógové relace. Program probíhá od 8 do 16.45 hodin a je určen dětem od šesti do patnácti let. „V případě nepříznivého počasí máme k dispozici i kryté prostory, takže zábava nikdy nekončí,“ vzkazuje Radka Směřičková z FTVS.

Dva ze šesti tamních kempů propojují sport s kurzem první pomoci a další dva jsou označovány jako sportovně „gamingový“ turnus. Pokud se vám s pohybovými aktivitami dětí nechce čekat až na letní prázdniny, nabízí se šikovná akce hned v neděli 26. května. Sportovní organizace Orel pořádá na ZŠ Glowackého v Praze 8 velký rodinný sportovní den s názvem Operace Anthropoid. Začátek je v 10.35 hodin, připravena bude překážková dráha, štafeta na cyklotrenažérech i plno dalších soutěží o ceny. K vidění bude i vojenská přehlídka armády ČR či ukázky sportovních klubů.