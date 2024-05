Deset hodin čekání. Pětiapůltunovému motýlovi hrozil nekoordinovaný let

Jde o symbol, tvrdí Černý. Podle památkářů mu jde jen o humbuk, nikoli o umění Podobná řešení – umělecká díla umístěná na fasádách městských objektů, jsou k vidění také v dalších evropských a světových metropolích, jako je Londýn, Madrid, Melbourne, New York, Paříž, Berlín, Dublin, Portland a mnohé další. A také v českých městech – kromě Prahy například v Olomouci či Brně.

Motýli s trupem slavného letadla Spitfire podle majitele obchodního domu Máj oslavují československé stíhací piloty, hrdiny, kteří během 2. světové války sloužili u operačních perutí RAF. V chodníku před Májem je vsazeno 359 drobných siluet stíhacích letounů vytvořených z dlažebních kostek, protože stíhačů bylo právě 359.

„Motýli symbolizují mír, Spitfire je symbolem zbraně, války. Mezi mírem a válkou je tenká hranice a aktuální dění ve světě tento apel ještě umocňuje,“ vysvětluje Martin Klán, člen správní rady společnosti AMADEUS Real Estate, která budovu, jež se znovu otevře 24. června, vlastní od roku 2019.

Technicistní pojetí trupu motýla coby trupu letounu odpovídá původní koncepci stavby OD Máj, která bývá označována za českého zástupce stylu high-tech. Stroze technickou podobu trupu zjemňují motýlí křídla organických tvarů a vnášejí do výrazu domu připomenutí jeho názvu – Máj. Máj, čas lásky, čas rozkvětu nového života. Motýli symbolicky dosedají na po rekonstrukci svěží obchodní dům.

Proti dílu vystupuje například Klub za starou Prahu nebo Národní památkový ústav. Ten s návrhem nesouhlasil, ovšem pražský magistrát ho povolil, a to na jeden rok. „V případě Máje nejde o žádné výtvarné umění, nýbrž o reklamní poutače, jejichž prozaická funkce je maskována vznosnými frázemi,“ píše v komentáři pro server iDNES.cz historik umění Jakub Potůček. A dodává: „V případě Davida Černého o žádné umění nejde už dávno. A v případě Máje to platí dvojnásob. Developer potřebuje reklamu na nový obchoďák a David Černý zase humbuk, protože jeho produkty už kromě turistů nikoho nezajímají.“

„Malá stíhačka s obratným pilotem dokáže zažehnout oheň bitvy, která nakonec smete i velkého agresora. Butterfly Effect – efekt motýlího křídla – je teorie, která říká, že mávnutí křídlem může spustit řetězec na sebe navazujících událostí, které způsobí uragán na opačné straně planety,“ říká David Černý.