„Nádražka“ se vrátí až po modernizaci. Proměna stanice na Smíchově začíná dnes, potrvá tři roky

Vrátí se i lávka do Radlic Celkové náklady modernizace smíchovského nádraží dosáhnou 5,1 miliardy korun. Práce potrvají do roku 2027.

Stavbaři zmodernizují všechna stávající nástupiště. Pro vlaky ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici pak vznikne nové nástupiště. Cestující získají bezbariérový přístup z obou zrekonstruovaných podchodů, které se navíc prodlouží pod celou stanici.

V rámci souběžné stavby dojde rovněž k vybudování nové lávky do Radlické ulice, ze které bude přístup na jednotlivá nástupiště. Její vybudouvání vyjde na 314 milionů.

Současně se provedou přípravné práce pro plánovanou rekonstrukci nádražní budovy.