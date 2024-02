Faustův dům je plný záhad. Za pýchu a nenasytnost odnesl ďábel mudrce i studenta

Podle legendy v domě, který v současnosti využívá lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, žil šarlatán a mudrc Johann Georg Faust. Ten zde podepsal smlouvu s Mefistofelem. Chtěl jít ve své pýše po vědění dál, než člověku přísluší. Protivil se tím Bohu a ďábel si nakonec vzal to, na čem se umluvili.

Podle vyprávění Aloise Jiráska ve Starých pověstech českých se Faust zabýval čarodějnictvím, kouzlil a přivolal si čerta. Sedm let Mefistofeles Faustovi sloužil a plnil mu všechna přání. Když ale vypršel čas, řekl ďábel: „Dost už a pojď!“

Faust se bránil, chtěl se z moci čerta vymanit. Použil všechno své umění, zaříkání, zaklínání, ale Mefistofela nepřemohl. Čert Fausta chytil a vyrazil s ním skrz strop domu ven. Zůstala po nich jen díra. Podle vyprávění se ji pokoušeli několikrát zazdít, ale pokaždé se zdivo do rána vysypalo. Časem díru přestali zacelovat. Lidé se čerta báli. Dům zůstal prázdný.

Až po čase se u vrat domu zastavil žebravý student, který v Praze sháněl ubytování. Byl podzim, sychravo, spustil se déšť. S obavami vzal mladík za kliku a vstoupil do suchého průjezdu domu. Únava ho zmohla, a tak přespal v místnosti, která byla za prvními dveřmi. Spal tvrdým spánkem, ze kterého ho během noci nikdo a nic nevyrušilo. Ráno se procházel domem. Díra ve stropě studentovi připomenula, v jakém je vlastně domě. Vystoupal po schodech do tajemné místnosti plné starobylých vázaných knih, na stolech byly nádobky plné tinktur a křivule, měřické přístroje, pergameny, papíry čisté i popsané. Všechno vypadalo, jako by to teprve někdo nedávno opustil.

Při prohlídce tajemného domu nacházel roztodivné věci. Ale ta nejzvláštnější byla past. V misce z černého mramoru se leskl stříbrný tolar. Student váhal, zda si má peníz vzít, tušil čertovinu. Nakonec ale podlehl. Tolar vzal a vyrazil do města. Nasytil se a vrátil se s obavou do domu, jestli nebude za svou troufalost ztrestán. Noc však proběhla v klidu. A ráno, když si prohlížel knihovnu, našel v misce další tolar. To se opakovalo každý nový den. Student po čase zapomněl, jaké to bylo bez peněz, a denní příděl tolaru mu začal být málo. Tušil, že cesta k démonovi, který vkládal do misky minci, je ve starobylých knihách. Věděl, že Faustovy svazky jsou plné zaklínadel, a jeho nenasytnost mu velela zaklínadla použít pro vyvolání ducha, který by mu do misky nedával jen mrzký tolar, ale místo něj zlaté dukáty...

Po čase se stalo, že student zmizel. Když se po nějaké době odvážili jeho druhové do domu vstoupit, našli jen stopy po zápase. Ve stropě zela černá díra potřísněná krví. Usoudili, že vzýval zlého ducha, zpupně ho zavolal a zmizel dírou ve stropě, kterou před časem vyletěl Faust.

Prapodivné místo Faustův dům stojí na zvláštním místě, které vždy přitahovalo tajemné a temné události.

Snad i proto, že v předkřesťanské době zde bývalo obětiště pohanské bohyně smrti Morany. Ta byla přirovnávaná k řecké bohyni Hekaté, která byla vládkyní tajemných sil. I proto zde nacházíme ulici Na Moráni – jako připomínku tohoto pohanského místa.

Není potvrzené a je málo pravděpodobné, že Faust v domě žil a že zde podepsal svůj kontrakt s Mefistofelem. Díra ve stropě se prý ale stále obnovovala, a to i přes snahu lidí ji zazdít. Naposledy v únoru 1945, kdy byl dům zasažen nevybuchlou leteckou pumou, která prorazila strop.

