Trápí mě dezinformace a zhoršující se vztahy, říká v rozhovoru pro deník Metro pražský primátor

V první řadě vám chci jménem deníku Metro pogratulovat k vašim narozeninám. Jaké to je být aktivním osmdesátníkem a k tomu lékařem a primátorem hlavního města Prahy?

Popravdě řečeno mě ani nenapadlo zamýšlet se nad tím, jestli je nějaký rozdíl dělat to, co dělám, v padesáti, šedesáti, sedmdesáti, nebo osmdesáti. Snažím se všechno, co dělám, dělat nejlépe, jak umím, a hlavně rád. A mám štěstí, že jsem obklopený lidmi, kteří myslí stejně. Jak v osobním, tak v pracovním životě.

Jak se vám líbí vaše nyní již rok trvající role primátora?

Na otázku Jak se vám líbí je opravdu složité odpovědět. Samozřejmě že se mi má práce líbí. Stojím v čele jednoho z nejkrásnějších měst na světě. A to je radost a obrovská odpovědnost zároveň.

Jak byste zhodnotil dosavadní práci?

Nesmírně mě těší, když vidím třeba to, jak okouzlené Prahou jsou zahraniční návštěvy, co všechno jim můžeme ukázat, jak na ně působí magická atmosféra metropole. Jsem sám k sobě poctivý a pochopitelně vím, že by se řada věcí dala udělat lépe, ale také hůře. Zkrátka a dobře s naprosto čistým svědomím mohu říct, že se ze sebe vždycky snažím vydat to nejlepší. Dělat správná rozhodnutí, naslouchat ostatním a především podporovat, pomáhat a pečovat o Pražany i o ty, kdo město navštíví. Jak říkám, pořád je co zlepšovat – například v dopravě – a děláme pro to maximum.

Není to tak dávno, co jsme si spolu povídali o tom, jak je problematické sestavit vládnoucí koalici. Jak se vše z vašeho pohledu „zajelo“? Spolupracuje se vám s kolegy z koalice dobře?

Pochopitelně míváme spory, ale to je v pořádku. Diskuse, i když je vyhrocená, je principem demokracie. A to, že o věcech mluvíme, někdy i se zjitřenými emocemi, vede k tomu, abychom se dobrali toho nejlepšího výsledku řešení problémů, které prostě řešit musíme. Mohlo by to být lepší, ale i mnohem, mnohem horší.

Dá se porovnat vaše současné primátorské období s tím minulým? Změnilo se toho hodně?

Změnilo se toho dost. Vládneme v úplně jiném složení, za úplně jiných okolností. A tím myslím třeba to, že nelze zavírat oči nad změnami, které ve společnosti nastaly. Všechny nás zasáhla covidová opatření, válka na Ukrajině, zvýšené ceny energií. Cítím ale, že se situace zlepšuje. Co mě opravdu trápí, jsou nenávistné projevy lidí, zloba, kterou se necháváme ovládnout, dezinformační kampaně a neochota naslouchat jeden druhému. Z toho, že se zhoršují mezilidské vztahy, mám velice špatný pocit.

Lidé vám vyčítají, že jste o něco méně vidět, než býval váš předchůdce, tedy exprimátor Zdeněk Hřib. Čím je to podle vás dáno? Sociální sítě a podobně nejsou pro vás tolik prioritní?

Tak bych to rozhodně neformuloval. Vím, že sociální sítě mají obrovský dopad a vliv. Je potřeba i jejich prostřednictvím dát lidem vědět, co děláme nebo, chcete-li, co dělám. Ale je pravda, že více času věnuji práci v terénu.

Témat, která bychom mohli řešit, je opravdu hromada. Namátkou vyberu jedno. Jak vnímáte současnou situaci kolem dostavby pražského okruhu? Před volbami se hodně mluvilo o tom, že bude mít Praha s hnutím Spolu v čele nejlepší podmínky pro to, aby se okruh povedlo dotáhnout rychleji. Teď se ale v mediálním prostoru řeší spíš filharmonie, která má za pár let vzniknout na Vltavské, a podobně.

Mohu vás uklidnit, že dostavba pražského okruhu je a bude jednou z našich nejzásadnějších priorit. Je sice primárně v gesci mého náměstka Zdeňka Hřiba, přesto se této problematice věnuji nejen já, ale i ostatní členové Rady hlavního města Prahy.