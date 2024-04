Bizár nabírá nové rozměry. Ve vzduchu je touha po pozornosti a dobrovolné ponižování

Žijeme v době, kdy světu vládne trend (nebo snad klišé?), že bojujeme za rovnoprávnost žen a stále omíláme dokola, že by měly držet při sobě. Přitom to tak může být, ale v mého pohledu pouze do chvíle, než se mezi nimi objeví chlap. Pak začíná válka. Ale k tomu se dostaneme.

Úlet, Norsko, prostě bizár

Reality show Růže pre nevestu je slovenská verze známého celosvětového formátu The Bachelor. Kdo ví, ten ví. Kdo ne, nechť se podívá, co je Růže vlastně zač. Osmnáct žen soutěží o jednoho chlapa, v této sérii o Radka Urbanyaka. Ten žije v Norsku, je velmi bohatý, vlastní několik barů a hledá nevěstu. No není už jen tohle úlet?

V rámci několika měsíců se Radko bude poznávat postupně se všemi ženami, až na konci zbyde jen jedna, která by se měla stát jeho partnerkou a měla by mu nejvíce sednout.

V show vypadává ta žena, která nedostane na ceremoniálu růži. Ten se koná každý týden. Nutno podotknout, že všech osmnáct ženských je fakt nádherných, až moc nerozumím tomu, že to mají zapotřebí. Celý koncept o hledání lásky není úplně od věci, ale funguje možná tak napsaný na papíře v teoretické fázi. V praxi? Jde jednoznačně o bizár.

Tajná agentka

Celý formát Růže pre nevestu vylepšuje fakt, že je mezi těmi osmnácti babami tajná agentka, psycholožka Timea. Ta reality show dodává trochu serióznosti, což ve výsledku nemá žádný efekt, ale snaha byla. Timea totiž v prvních dvou epizodách nenápadně vyslýchá a vnímá ženy a zjišťuje, zda jsou v show kvůli slávě, nebo opravdové lásce.

Po jejím odchodu se to ve vile pořádně rozjíždí. Epizoda od epizody je víc spicy, postupně show ukazuje charakter holek, přičemž většina z nich jsou krásné, přímo nádherné baby, ale s nulovými hodnotami a charakterem. To už konec konců ukazuje to, že se do projektu vůbec přihlásily. Dobrovolně se ponižují před dvěma národy v televizi, bojují o jednoho chlapa a jdou přes mrtvoly. Kam se ztrácí ta osvěta „ženy sobě“? Tu asi nechaly na Slovensku.

Nejvíc vtipné je, že se ve vile přirozeně spolu některé ženy skamarádí. Dá se tomu ale říkat přátelství? Postupně na mě jako na diváka jejich pobyt působí spíš jako psychiatrie, kde je několik bláznivých žen, které bojují o Radka, ale možná by se ani nezlobily, kdyby se po vypadnutí vrátily zpátky na Slovensko a narostly jim čísla na Instagramu. Z nejtypičtějších povolání, jako je třeba asistentka prodeje, by se tak staly influencerky. Že by to byla cena útěchy? Uvidíme.

Radko si to užívá

Ve výsledku se tato reality show řadí mezi ty, za které se budete stydět, že na ně koukáte. Ve finále ale nejste jediní a divili byste se, kdo z vašich blízkých na Růži ujíždí. Bizár je totiž za mě oblíbená forma zábavy Čechů, kteří přímo milují smát se cizímu neštěstí a hodnotit cizí vztahy na gauči u telky.

Dobrovolné ponižování v konceptu přilévá do ohně a hlavně – možná i Radko po první epizodě zjistil, do čeho se to vlastně namočil. A nebo si to spíš přirozeně užívá. Kdy totiž chlap dostane šanci být několik měsíců ve vile s tolika krásnými babami a každý den si randit s jinou, podle libosti, aniž by některá na něho byla naštvaná? Pokud máte rádi, bizár, ostré hádky a intriky, reality show Růže pre nevestu je právě pro vás. Ale pozor. Hrozí zde nechtěná závislost.