Co krok, to dopravní značka či tabulka se zákazem. Česko se „výhrůžkami“ jenom hemží

„Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že je zakázáno zastavení a stání před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,“ připomíná mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Jak si vjezd a případný zákaz stání majitel vyznačí, je na něm, žádná státem uznaná tabulka není. „Jestliže zaparkované vozidlo brání výjezdu nebo vjezdu na místo ležící mimo pozemní komunikaci, je dotčený řidič oprávněn kontaktovat městskou nebo státní policii. Ta dle konkrétní situace posoudí, zda vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, a je oprávněna nařídit odtah takového vozidla, samozřejmě pak i dále řešit přestupek řidiče,“ upřesňuje Seifertová.

Pokud se rozhodne vlastník pozemku vozidlo odstranit, musí si sám sehnat odtahovou službu a náklady, případně jiné odškodnění po majiteli vozu následně vymáhat v občanskoprávním řízení. Vzniká tu ale mimo jiné riziko, že vůz bude při odtahu poškozen a majitel vozu pak může naopak škodu po tom, kdo jeho vozidlo nechal odvézt, vymáhat.

Když zavoláte strážníky, chybu neuděláte

Podrobnosti přidává i právnička zabývající se případy z oblasti dopravy, přestupků a všeho kolem řízení a provozu aut. „Pokud budeme brát v potaz, že jste stál na cizím pozemku, který byl označen i cedulí, ale i kdyby nebyl, tak majitel pozemku nemůže nechat odtáhnout vozidlo, natož jej poškodit,“ zdůrazňuje Nela Mizera z karvinské advokátní kanceláře Práva řidiče.

Správný postup by měl být podle ní takový, že poškozený by měl zavolat policisty a ti by měli danou věc řešit. „Nikoliv že on takto bude nakládat s vaším majetkem, to je protiprávní. Pak by se to mohlo řešit udáním jako poškození cizí věci,“ říká Mizera k situaci, kdy by došlo ke škodě na majetku.

Zákaz může být nezákonný. Pokuta až 300 tisíc korun

Jen tak ale něco někomu zakázat, a ještě na ceduli, nemusí být nevinné. Zvláště když se jedná o dopravní značku a umístí ji ten, kdo na to nemá právo. Například si dá před dům zákaz zastavení, který odněkud přemístí. „Může se jednat o přestupek ze strany osoby, která tuto značku neoprávněně umístila. Za takový přestupek lze uložit pokutu až do výše tři sta tisíc korun,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Co se však týká upozornění na možné pokuty či odtažení, nejspíše se takové označení nebude považovat za neoprávněnou dopravní značku, ale spíše o upozornění na možné následky, které stanoví zákon či jiný právní předpis. „Umístění značky jako zákaz parkování na garáž může sloužit pro odrazení potenciálních parkujících,“ uzavírá Hekšová.