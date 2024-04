Ví, že ho fotíte? Snímky vašich ratolestí mohou zneužít pedofilové či vyděrači

Sociální sítě sice představují riziko pro naše soukromí třeba tím, jak zpracovávají naše data. Pokud ale my sítím data neposkytneme, není možné je zneužít. Ve výsledku jsme proto naším strašákem my sami. Vrací se nám to jako bumerang v podobě dalšího fenoménu.

I přesto, že je takzvaný sharenting na českém internetu už řadu let, rozšiřuje se skoro rychlostí blesku. Anglicismus pocházející ze slov share, v překladu sdílet, a parenting, v překladu rodičovství, představuje hrozbu pro ty nejmenší z nás. Jak je to možné?

Zneužití, pedofilové, stalking

Trend by se dal jednoduše vysvětlit jako nadužívání sociálních sítí rodiči, kteří na nich sdílí veškeré podrobnosti a momenty ze svého života spojené se svými dětmi, jako jsou fotky, videa nebo popisy aktivit svých dětí.

Podle psycholožky z on-line poradny Mojra Michaely Kajfoszové se ve spoustě případů může také stát, že někdo sdílený materiál zneužije.

Souhlas? Čeští vědci prováděli výzkum na téma sharenting u českých rodičů.

Podle výsledků se pouze 21,2 procenta rodičů svých dětí na souhlas se sdílením fotek ptá.

6,4 procenta rodičů zažilo vydírání v souvislosti s obsahem o jejich dítěti.

„Jako příklady bych uvedla třeba pedofilní weby, zneužití identity dítěte, stalking a jiné obtěžování. Jednak je zde riziko narušení soukromí dítěte, které nemá kontrolu nad tím, co jejich rodič na sítích zveřejňuje, což může mít negativní dopad na jejich identitu v budoucnu, v neposlední řadě to také může vést k narušení vztahu a důvěry mezi dítětem a rodičem,“ vysvětluje pro Metro Kajfoszová.

„Uklidnění, že nejsme samy“

Podle některých čtenářek Metra je sharenting sice trendem, ale určitě by se nemělo zapomínat na pojem hranice. „Myslím si, že v dnešní době už je sdílení dětí na sítích normální, možná i očekávané. Třeba postování rodinné pohody nebo vtipných příhod s dětmi by se dalo pochopit, a upřímně – pro nás ostatní matky je to mnohdy uklidňující, že v tom nejsme samy,“ vysvětluje matka Kristýna Mrázová a dodává, že by své dítě určitě nesdílela nahé. „Já osobně na svém soukromém účtu na Instagramu sdílím vtipné zážitky se svou dcerou, ale ne úplně často. Děti by se podle mě neměly vystavovat v intimních situacích. A když už, tak by jim neměly být vidět intimní partie. Vždy se rozmýšlím nad tím, zda fotku s dcerou na sociální sítě vůbec dám,“ dodává pro Metro Mrázová.

Právě promýšlení si situací, kdy se na sítě fotka hodí a kdy už ne, se jeví jako nejlepší možný způsob, jak dítě ochránit.

To potvrzuje i psycholožka Kajfoszová. „Je dobré si důkladně promyslet, co na sítích sdílím, nejlépe vůbec nesdílet jakékoli intimní fotografie a videa svých dětí a také žádné osobní údaje, na jejichž základě lze dítě identifikovat, zjistit například, kde se pohybuje, kam chodí do školy, kroužků a podobně. Svůj profil je také třeba zabezpečit tak, aby tyto fotografie a videa mohl vidět pouze okruh nejbližších přátel,“ míní Kajfoszová.

Z praxe: odsouzena za týrání

Velmi aktuálním případem sharentingu je rodina, která sdílela svůj osobní život na YouTube účet s názvem eight passengers (osm pasažérů – pozn. redakce), který měl přes 2,4 milionu odběratelů. Matka rodiny, která měla YouTube kanál na starosti, sdílela pomocí videí citlivé informace o svých dětech a manželství. „Jednalo se například o sdílení první menstruace její dcery, průšvih ve škole nebo první lásku. Významný milník v jejich tvorbě však nastal, když matka začala sdílet své vychovávací metody jako silné násilí nebo hladovka. Matka to vše dokumentovala na již zmíněném YouTube kanálu. Na základě sdílení těchto nevhodných informací byla však před několika měsíci odsouzena k odnětí svobody z šesti případů týrání dětí,“ konstatuje pro Metro studentka sociální práce FF UK Karolína Dědovská, která se tématu sharenting úzce věnuje a dodává, že tento případ zásadně otevřel téma sharenting a jeho zásadní prevence s vyvíjejícím se trendem sociálních sítí.

Hranice jsou číslo jedna

Čtenářka Valerie Jirásková se v souvislosti s pojmem sharenting popisuje jako neutrální člověk. „Samozřejmě mám nějaké hranice. Snažím se eliminovat příspěvky, aby na sítích dlouho nevisely. Proto svoje děti někdy postnu do příběhu na Instagramu, který po čtyřiadvaceti hodinách zmizí. Co se týče koupání dětí, to mi přijde přes čáru. Ve výsledku samozřejmě záleží na tom, jak se domluví oba rodičové. Pokud jsou oba na stejné vlně, proč ne. Ale je důležité mít hranice, ty jsou podle mě číslo jedna,“ vysvětluje pro Metro Jirásková.

Specialista na sociální sítě Vít Janda z agentury ShortPro považuje intimní snímky těch nejmenších za extrémní případy. „Polo či úplně obnažené fotky malých dětí jsou velmi tristní vzhledem ke zvyšující se kyberšikaně mezi mladou generací, která se přenáší do off-line prostoru, digitálním predátorům nebo přeprodeji dat třetím stranám. Pokud rodiče sdílí takové fotky svých dětí na platformách, jako je například Facebook nebo Instagram, ‚prodali‘ tak obrázek dítěte a informace s ním spojené záhadným třetím stranám. Je proto podstatné, aby rodič měl vždy na prvním místě zájmy dítěte,“ vysvětluje Janda.

Jak tedy z kola ven?

Právě hranice mají šanci zabránit následkům, které mohou dítě v dospělejším věku potkat. Podle Kajfoszové může dítě v souvislosti s sharentingem pociťovat narušení vlastní identity, protože nemá kontrolu nad tím, co o něm bylo sdíleno nebo se sdílí bez jeho souhlasu. Podle Dědovské je základním předpokladem pro zdravé sdílení informací o jiných lidech jejich osobní souhlas. „Dítě by mělo se sdílením informací vědomě souhlasit a být obeznámeno se všemi negativy, které sdílení tohoto obsahu znamená,“ komentuje studentka sociální práce Dědovská.

Podle Kajfoszové je ale obrana dítěte mnohdy velmi složitá. „Troufám si říct, že téměř nemožná. Tato problematika aktuálně je a zcela jistě i bude předmětem mnoha diskusí a různých projektů, které se budou snažit najít cestu, jak malé děti proti nerozvážnému počínání rodičů lépe zabezpečit,“ popisuje Kajfoszová.

Touha po pozornosti

Proč mnoho rodičů sharentingu podlehne? „K častým důvodům patří touha po pozornosti, pochlubení se úspěchem, novou schopností dítěte či jeho atraktivitou. Může jít ale také o potřebu nechat si poradit či třeba sdílet nelehké okamžiky v životě dítěte. Je zde i potřeba zpětné vazby, sociálního kontaktu, který se nabízí okamžitě,“ dodává psycholožka Kajfoszová.