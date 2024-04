HBO zhorší kvalitu svým předplatitelům, „levný“ Netflix se brzy chystá k nám a je to hit

Streamovací platformy před několika lety zásadně změnily způsob, jakým lidé vnímají televizi. Od těch dob, bavíme se o necelé minulé dekádě, výčet těch dostupných na tuzemském trhu pořádně nabobtnal. Nejlépe se u nás podle pravidelných průzkumů daří Netflixu, Disney+, Voyu či třeba SkyShowtime. Jedním z hlavních velikánů je také služba HBO Max. Ta však, jak ji známe, už za pár týdnů navždy zanikne.

Streamovací služba HBO MAX

Čachrům v tuzemském streamovacím rybníčku jsem se rozhodl pověnovat v naší internetové rubrice Strážce streamu.

V květnu na Max

Na místě platformy HBO Max, která se dříve, abychom to ještě trochu zamotali, jmenovala HBO GO, vznikne nová služba s názvem Max. Některým uživatelům se bohužel s 21. květnem, kdy k přejmenování dojde, zhorší i kvalita služby. HBO Max totiž dosud fungovala, poměrně nezvykle, na jednom tarifu předplatného. V rámci něj bylo možné si většinu titulů dopřát v HD rozlišení. Pouze velké seriály a filmy z produkce studia Warner Bros. byly dostupné ve 4K rozlišení s formáty Dolby Vision a Dolby Atmos. S koncem HBO Max, respektive transformací služby, budou k dispozici již dvě možnosti předplatného. A jak je patrné z textu výše, pro stávající předplatitele to bohužel znamená, že nedostanou tarif Premium, který má jet ve stejných kolejích jako doposud. A tarif Standard, do kterého HBO matadoři spadají, budou mít minimálně o něco horší technickou kvalitu než dříve.

10 filmových novinek na HBO MAX

Cena je zatím tajná

České zastoupení mezinárodního giganta HBO doposud nezveřejnilo nový oficiální ceník. V podobných případech ale obvykle dochází na zdražování. U tarifu Premium tedy určitě. HBO Max stojí v současnosti 199 korun za měsíc. Roční předplatné bylo ještě výhodnější.

Co ještě se o staronové internetové televizi ví? Standard tarif má umožnit streamování na dvou zařízeních zároveň, přičemž obsah bude dostupný jen v již zmiňovaném HD rozlišení. Premium tarif nabídne čtyři streamy současně, a jak již bylo uvedeno výše, také 4K rozlišení a Dolby Atmos. Tedy tam, kde to technicky půjde.

Sport a hádky

Možná se poměrně logicky ptáte, proč bude služba Max dražší než HBO? Odpověď je nasnadě. Kromě toho, že má být Max technicky mnohem vyspělejší platformou, přibude na něm obsah společnosti Discovery, kterou Warner Bros. před časem pohltil. Nemá jít přitom jen o dokumenty, ale také o pěknou hromadu nejrůznějších reality show. Tak velkou hromadu, že by měl být Max následně schopen konkurovat v tomto směru v Česku daleko úspěšnějšímu Netflixu.

Nový The Batman je k dispozici na HBO MAX

Platforma Max rovněž nabídne sportovní balíček Sport, který bude dostupný za příplatek k již zvolenému tarifu. Ten mimo jiné umožní živé vysílání kanálů Eurosport 1 a Eurosport 2. V ideálním případě by mělo být při jeho využívání možné překlikávat si v rámci přenosů, kdy běží několik sportovních disciplín současně, jen na ty, jež diváka zajímají.

Reklamy nevadí

Pokud jde o cenotvorbu, vody ve velkém loni rozvířil také konkurenční Netflix. Jasně totiž ukázal, že reklamy ve filmech a seriálech lidem mnohdy nevadí, mohou-li ušetřit na předplatném. Přestože nejúspěšnější internetová televize světa dlouho fungovala jako platforma bez reklamy, v listopadu předloňského roku se vedení společnosti rozhodlo zavést na omezeném počtu zahraničních trhů levnější variantu předplatného s reklamami. Firma se tak snažila oslovit více zákazníků a získat nový zdroj příjmů v době, kdy konkurence na trhu nabírala na síle. A povedlo se jí to.

Tohle mechanické oko diváci seriálu Hra na oliheň z produkce Netflixu velice dobře znají.

Tuzemští zákazníci ještě tuto formu předplatného, tedy s reklamami, nemají k dispozici. Spekuluje se o tom, že by se to mělo změnit příští rok. U nás si můžete nyní nejlevnější předplatné pořídit za 199 korun měsíčně. V sousedním Německu Netflix předplatné s reklamami nabízí, a to za cenu 4,99 eura. V přepočtu to je přibližně 122 korun. Dá se předpokládat, že jakmile bude možné si tuto formu pořídit i u nás, řada uživatelů na tuto levnější variantu přejde. O nových uživatelích nemluvě.

Disney, Apple, O2 a ti další

Jak již bylo zmíněno, Netflix, HBO Max, Disney+ nebo Voyo patří mezi nejzvučnější jména na českém trhu. Avšak jsou tu i další, které se snaží získat si diváckou pozornost. Amazon Prime Video, Apple TV+, loňské novinky SkyShowtime a prima+ nebo ostatní menší projekty se pokouší zaujmout vlastní tvorbou i sháněním licencí snímků, jež nejsou jinde dostupné. Do výčtu streamovacích platforem lze teoreticky počítat také O2 TV. Největším lákadlem je v případě této služby sportovní obsah. Ve sledovanosti zde kraluje český sport, který zákazníci nemají možnost sledovat jinde než na O2 TV. Tedy třeba Fortuna ligu nebo Tipsport extraligu ledního hokeje. Divácky velice oblíbená je i Liga mistrů UEFA, anglická Premier League, MMA, ATP či tenisové Grand Slamy.