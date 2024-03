Na hrubý pytel netflixovská záplata. Krejčí to v padesátkách neměli lehké

Děj Hrubého střihu, který lze vidět také například na platformě SkyShowtime, je poměrně prostý a dá se shrnout v několika málo větách. Stejně tak jako jeho kvality. Ve své podstatě se jedná o komorní gangsterku z jedné, respektive dvou místností s vynikajícím Markem Rylancem a několika snaživými herci. Vše má správně stísněnou atmosféru a mysteriózní punc, takže tvůrci v pravidelných intervalech vytahují z klobouku jedno překvápko za druhým.

Anglický krejčí se nechá zatáhnout do velice nebezpečné hry s místními mafiánskými gangy.

Je to předvídatelné? Je to neoriginální? Má to místy až příliš prostinký scénář a nevýraznou režijní stopu? Ano, ano, ano a ano. Tenhle spletitý příběh plný zvratů a všeobjímající nedůvěry mě ale bavil a vlastně i příjemně osvěžil. Nesměl proto chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Na míru, prosím

Jak jsem již nadnesl výše, v rámci dohánění restů jsem si konečně našel čas na Hrubý střih - veskrze nenápadnou gangsterku od scenáristy Kódu Enigmy (2014) s vynikajícím Benedictem Cumberbatchem a debutujícího režiséra v jedné osobě Grahama Moorea. Hned na úvod je potřeba zmínit, že ač má Hrubý střih na portálu Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz krásných 74 procent, nejde úplně o áčkový snímek. Respektive. Ehm. Kde začít. Sám Netflix popisuje děj poměrně stroze: Britský krejčí, který žije v Chicagu padesátých let, to nemá vůbec lehké. V jeho dílně si totiž začnou vyřizovat účty tamní mafiánské gangy. To je celé.

Nový outfit

Název filmu má dvojí význam. Jedna mafiánská skupina té doby bývala také označována jako The Outfit. A teď k ději a poněkud rozvitěji. Snímek pojednává o malém krejčovství někde uprostřed Chicaga, které místní gangsteři využívají k odkládání a vyzvedávání obálek opatřených podivnou značkou. Duší tohoto místa je krejčí Leonard (Mark Rylance), kterému dále asistuje rebelštější parťačka Mable (Zoey Deutch). Moc dalších postav tu není. Vedle zmíněné dvojice tu máme syna hlavního mafiánského bosse Richieho (Dylan O’Brien známý z filmové série Labyrint), zabijáka Francise (Johnny Flynn ze snímku Emma.), šéfa gangu (Simon Russell Beale) a v poslední třetině stopáže také několik dalších. Děj se točí kolem hledání zrádce - krysy, která práská federálům. Může to být kdokoliv. Ale vám jako divákovi bude v prvních desítkách minut již jasné, o koho jde. Je jen otázkou, zda vám to zkazí zážitek.

The Outfit je režijním debutem. O hudbu se postaral Alexandre Desplat, který skládal podkres ke snímkům Asteroid City či Hotel Palace.

Z jedné místnosti

Na svém oblíbeném serveru tvzone.cz jsem se dočetl ve zhruba dva roky staré recenzi, že když se podíváte na to, jak mistrovsky jsou zrežírované jiné slavné filmy z jedné místnosti, působí vedle nich The Outfit jako ošklivý bratránek, který se chtěl dostat do lepší společnosti, ale zapomněl se na to obléct. Něco na tom je, ale na malé obrazovce se za mě tyhle neduhy snesou. Co totiž táhne děj dopředu mnohem lépe, než nekreativní režie a stokrát viděný scénář, jsou herecké výkony. Mark Rylance zde za mě podává jeden z nejlepších výkonů své kariéry. Je památnější, než jiné. A to se mi líbil už ve snímcích K zemi hleď! (2021), Chicagský tribunál (2019) a Ready Player One: Hra začíná (2018), kde sehrál úlohu excentrického herního vývojáře Jamese Hallidaye.

Hodně mě bavil i Johnny Flynn, kterého naopak normálně moc nemusím. Tady se to hodí. Závěrem bych chtěl snímek nejen doporučit, ale také vám posvětit případnou lenost a puštění si snímku s českým dabingem. Jan Vlasák jako Leonard, Oldřich Hajlich jako Francis (Flynn) či Štěpánka Fingerhutová jako Mable svým v angličtině hovořícím předobrazům určitě ostudu nedělají. Naopak tohle lehce nadprůměrné dílko tahají o level výše.