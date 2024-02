Kam se hrabe Stefanie, doktor Mázl, Clooney i Meredith z Chirurgů. Dobrý doktor ovládl Netflix

Ale teď vážně. Proč byste měli Dobrému doktorovi věnovat pozornost? Nemocniční trampoty Shauna Murphyho - chirurga s autismem, který má takzvaný syndrom učence a tím pádem disponuje superschopností umět najít řešení na skoro každý medicínský problém - vás totiž docela snadno vtáhnou. Seriál si navíc bere to nejlepší, a často i to nejklišovitější, z jiných úspěšných doktorských sérií. V kombinaci s originálním hlavním protagonistou vzniká koktejl, který se docela dobře, ehm, pije.

Dobrý doktor tedy nesmí chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Dobrý doktor je na portálu csfd.cz v červených číslech. Má přes osmdesát procent.

Murphyho zákon

Dobrý doktor (The Good Doctor) patří k nejúspěšnějším americkým lékařským seriálům vůbec. Jeho první řada měla na kabelovce ABC TV Network premiéru 25. září 2017. Na streamovací platformu Netflix, díky které se spolu s několika dalšími legálně dostala i k českým divákům, pak doputoval o nějaký ten rok později. Kdo tehdy první čtveřici „netflixovských“ sérií, podobně jako tehdy já, slupnul během pár dní jako malinu, měl na dlouho smůlu. Nejnovější díly totiž dorazily na streamovací platformy s velkým červeným N ve znaku později. Poslední řada pak teprve před pár týdny. Je proto ideální čas trochu si shrnout, o čem to vlastně celé je. Do uvedení nové, již sedmé řady, na zmiňované ABC navíc zbývají zhruba dva týdny. Dobrý doktor bude mít posedmé premiéru 20. února. Kdy dorazí na Netflix zatím nebylo oznámeno.

Youtuber známý jako Doctor Mike, který působí v americkém New Yorku, v jednom ze svých videí o seriálu zkonstatoval, že ukazuje práci lékařů, ale také prostředí amerického zdravotnictví poměrně pravdivě.

Inspirováno v Koreji

Hlavním tvůrcem Dobrého doktora, který vznikl k překvapení některých fanoušků na motivy původně jihokorejského seriálu, je kanadský režisér a scenárista David Shore. Ten je podepsaný i pod jiným doktorským a jak se patří kultovním počinem, seriálem Dr. House. Svérázné, hubaté, komplikované a do společnosti mnohdy problematicky zapadající figurky, pohybující se navíc v lékařském prostředí, vystudovaného právníka Shorea evidentně fascinují. Mezi Gregorym Housem v podání Hugha Laurieho a Shaunem Murphym (Freddie Highmore) je přitom možné snadno najít nejednu paralelu. Oba jsou nadprůměrně inteligentní, oba štvou lidi kolem sebe a oba mají kouzelné mozky i ručičky. A také jsou oba celoživotními bojovníky s vlastním zdravotním stavem.

Z amerického seriálu z lékařského prostředí Dobrý doktor

Čokoládový doktor

Highmore je tuzemskému publiku znám především jako představitel dětských rolí. Nejvíce herce proslavila titulní úloha Karlíka Bucketa v kultovním filmu Karlík a továrna na čokoládu (2005). Nepočítáme-li seriál Batesův motel (2013), ve kterém si britský herec zahrál slavného vrahouna Normana Batese, zachránila Highmorovi dospělou kariéru de facto až role televizního mladého lékaře.

Shaun Murphy je začínající chirurg trpící autismem. Prostředí klidného venkova se ale rozhodne v první sezoně vyměnit za práci na prestižní chirurgické jednotce ve slunném kalifornském městě San José. Kromě pomoci pacientům v Nemocnici svatého Bonaventury ale řeší také fakt, že do běžného světa vždycky úplně nezapadá. Jako autista zkrátka vnímá věci jinak a začlenit se s touto diagnózou do jakéhokoliv kolektivu není snadné. A ještě náročnější je skloubit ji s profesí chirurga.

Z amerického seriálu z lékařského prostředí Dobrý doktor

Naštěstí je tu jeho mentor a „skorootec“ Aaron Glassman (Richard Schiff), přísný, ale spravedlivý lékař (a později také ředitel nemocnice) Marcus Andrews (Hill Harper), sympatická kariéristka Morgan Reznick (Fiona Gubelmann), a také novodobá světice v bílém Claire Browne (Antonia Thomas). Výčet relevantních postav by po tolika sériích mohl být ještě dlouhý. Já mám v oblibě hlavně bojovými uměními nadaného Willa Yuna Lee, který hraje superdoktora Alexe Parka. Nelze vynechat taky roztomilou Shaunovu lásku Leu Dillallo (Paige Spara).

Kdepak doktor, ale právnička

Seriál Dobrý doktor je pro mě klasickou ukázkou ambivalentního díla. Na jednu stranu zde skvěle fungují postavy a dramatické momenty, které občas kvůli subžánru poplatnému scénáři šustí papírem. Zároveň se ale najdou epizody, u kterých jsem se hlouposti a klišovitosti některých tvůrčích nápadů od srdce zasmál či mě i díky skvělým hereckým výkonům jednoduše dojaly. Dobrý doktor opravdu občas při koukání připomene v titulku nakousnutou Stefanii, Ordinaci v růžové zahradě či oblíbený seriál Chirurgové, jehož hlavní dějou náplní byly, stejně jako zde, hlavně vztahy mezi ústředními mediky.

Dobrý doktor je bezpochyby úspěšnou záležitostí, o čemž svěží nejen další a další vznikající řady, ale i nedávno potvrzený spin-off. Jak jsem již zmínil výše, režisér a scenárista David Shore je vystudovaný právník. Do šesté řady proto propašoval epizodu, ve které se Shaun ocitá u soudu a vyboxuje si čerstvě vystudovanou obhájkyni Joni DeGroot. Ta se podobně jako Shaun musí poprat se zatěžující poruchou, v jejím případě vnucujícími se obsesemi a kompulzemi. Právě ona má být hlavní hrdinkou již vznikajícího seroše s dosud nepřeloženým názvem The Good Lawyer. Do budoucna se tak budeme moci potkávat nejen s dobrým doktorem, ale i dobrou právničkou.