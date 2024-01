Druhá půlka skvělého Neporazitelného se vrátí v březnu. Jak to dopadne s Omni-Manem a Zemí?

Ač měla druhá řada Neporazitelného mít celkem osm epizod (první sezona jich měla devět), dočkali jsme se dosud jen čtyř. Datum premiéry druhé části druhé řady bylo oznámeno teprve tento týden. Neporazitelný a spol. s druhou polovinou epizod přispěchá na obrazovky zmiňované internetové televize 14. března. Oznámení mimochodem přišlo v den jednadvacátého výročí komiksové předlohy. Jak to dopadne s Markem, který vyslyšel volání o pomoc jisté mimozemské rasy, aby to pro něj i jeho planetu mělo následně nečekané osobní důsledky? Herec Fred Tatasciore, který v sérii namlouvá více postav, prozradil o zbývajících epizodách následující: „Všechno, co řeknu je, že to bude divnější. Bude to zkrátka divnější, divnější a divnější. A zábavné, v dobrém slova smyslu. Obecně, je tam hromada šílených mimozemšťanů.“

Invincible je pořádně krvavá podívaná. Ústřední komiksový hrdina je pak jednou ze tří nejikoničtějších postav vydavatelství Image, které je trochu ve stínu vydavatelství Marvel a DC.

Seriál Neporazitelný nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Neporazitelný animák

Mark Grayson je na začátku první sezony na první dobrou vlastně celkem průměrný středoškolák. Až tedy na to, že je jeho otec Omni-Man, nejmocnější hrdina planety a místní analogie Supermana. Když se otcovy schopnosti čerstvě projevují i u Marka, začne spolu tahle nesourodá dvojka trénovat. Mark, jenž si bez váhání volí superhrdinské jméno Neporazitelný (Invincible), se však obratem dostává do ostré akce, při níž jeho nové jméno prochází těžkými zkouškami. Po otci sice Mark zdědil nadlidskou sílu, rychlost, odolnost nebo létání. Nemálo důležitý je ale i jeho smysl pro spravedlnost a pokoru, který mu tluče do hlavy jeho veskrze lidská a nadpřirozenými schopnostmi neobdařená matka. Nikdo ale naivního Marka nedokáže připravit na to, co jej a jeho planetu brzo čeká.

Mark musí svůj čas dělit mezi život superhrdiny, školu a svou dívku.

Chytré výpůjčky

Z děje seriálu nehodlám nic moc dalšího prozrazovat. Seriál Neporazitelný je navíc hrozně těžké strčit do nějaké škatulky. Tvůrci totiž servírují jak nadsázku, tak i dávku poctivé superhrdinské klučičí naivity. Poctivou teen romantiku klidně vzápětí následují silné temné podtóny s pořádně explicitními dávkami brutality. Hlavní tvůrce seriálu Kirkman je pak coby ostřílený komiksový scenárista a znalec komiksů mistr v pomrkávání a vypůjčování si motivů z jiných, slavnějších předloh. Jak už jsem ovšem zmínil, činí tak s takovou lehkostí, že jeho snaha nepůsobí lacině, ani podvratně.

Nesmrtelný dostal v první sezóně od Nolana na pamětnou. V druhé řadě to zkouší jako lídr mladšího týmu.

V hlavním hrdinovi Markovi se bez okolků zrcadlí Peter Parker, tedy marvelovský Spider-Man, v dalších postavách zase poznáte reinkarnaci Lukea Cage, Scarlet Witch, démonického Hellboye či jednotlivých členů Ligy spravedlnosti od DC. Nejednou zde vyplavávají povědomé motivy z Avengers, Dr. Strange či Lokiho (multiversum), případně filmového a komiksového Thora. V akčních scénách ve vzduchu lze pak číst rukopis Zacha Snydera. A tak by se dalo pokračovat do nekonečna.

Maulerova dvojčata se zapletou do multiversové zápletky.

Osudový závěr

Neporazitelný je na jedné straně poctou superhrdinskému žánru, na té druhé si jde svojí vlastní pořádně osudovou a zábavně nepředvídatelnou cestou. Druhá řada naplno rozjíždí hru o to, zda je Mark schopen být superhrdinou, jakého lidstvo v současné problematické situaci potřebuje, jak a zda vůbec se vypořádá se svým vztahem s otcem, a bude-li ještě někdy relevantní jeho osobní život i studium na nové škole. Za mě prozatím obrovský palec nahoru. Čekání na březen bude ještě dlouhé.