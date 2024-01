Hluchota, Marvel a svítící ruce. Seriál Echo táhne Kingpin i odkazy na práci konkurenčního Netflixu

Echo je totiž, bohužel, v některých momentech docela velká nuda. Příběh Mayy Lopez (Alaqua Cox) - mladé hluché dívky, která se umí dobře rvát, přitom začíná relativně svižně. Když si tedy odmyslíme pár fantasy výlevů a nezbytného vyobrazení autonehody, při níž Maya přichází nejen o nohu, ale také o mámu. Z pár flashbacků, respektive scén z jiného seriálu MCU - Hawkeye, si pak i méně zasvěcený divák snadno poskládá hrdinčin origin, který zahrnuje otočení se zády k záludnému poručníkovi – mafiánovi Kingpinovi.

Nastavit druhou tvář není Kingpinův styl.

Pak už jen stačí rozjet zajímavý příběh, který se točí kolem Mayina návratu do rodné Oklahomy. A tady nám to začíná drhnout. Seriál Echo nicméně nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Návrat ztracené dcery

Jak jsem již nadnesl výše, dívka pocházející z indiánského národa Čokty se po letech života v opatrovnictví drsného Kingpina (Vincent D’Onofrio), který měl, jak se již v seriálu Hawkeye ukázalo, na svědomí smrt Mayina otce, vrací do svého rodiště v Oklahomě. Zde spolu s hrdinkou zjišťujeme, že někteří členové rodiny musejí pro plešatého kápa New Yorského podstvětí stále pracovat, a to i přesto, že má být již nějaký čas po smrti. Maya totiž Kingpina v Hawkeyeovi střelila do obličeje. Netušila nejspíš, že na tohohle hromotluka podobné kousky moc nefungují.

Maya je hlavní postavou seriálu. Divák má ale trochu problém najít si k ní cestu či sympatie k její osobě.

Něco jako Hawkeye

Echo má se seriálem Hawkeye, kde se poprvé v hrané podobě divákům představila, hodně společného. Tvůrci si povětšinou vystačí s realistickými motivy, rovněž jde o lehce akční gangsterku, akorát se to neodehrává o Vánocích. Bez nadpřirozena se ale přece neobejdeme. Mytologie kolem hlavní hrdinky a její rodiny totiž stojí a padá na mystice upředené kolem legendy původních obyvatel, podle níž indiánský lid vzešel z jakési matriarchální osvoboditelky a po staletí čerpal sílu čelit příkoří z duchovní energie. Ta se navíc přenáší z generace na generaci, a kromě různých vizí přináší dotčeným potomkům nadpřirozené schopnosti. Jedna z nich jsou poněkud bizarní svítící ruce, ale nerad bych spoileroval. Řekněme, že někomu tohle mambodžambo sedne, jiného otráví. Já patřím spíše do té druhé skupiny.

Maya Lopez a Kingpin na nedělní véče.

Slabé postavy

Kde ale podle mého názoru tvůrci, respektive tvůrkyně seriálu selhávají nejvíce, je práce s postavami. K hluchoněmé Maye si kvůli její ambivalenci těžko hledáme cestu. Fakt, že se za celý seriál usměje zhruba dvakrát, celé věci dvakrát nepřidá. Jak se dalo očekávat, vše zachraňuje Vincent D’Onofrio a jeho Kingpin. Zasvěčení dobře vědí, že rozložitý herec již tuto postavu skvěle ztvárnil nejen v Hawkeyeovi, ale také v netflixovském seriálu Daredevil, ze kterého tvůrci otevřeně čerpají. Drsňák v bílém obleku je pro mnohé ten důvod s velkým D, proč se na Echo vůbec rozhodli koukat.

V seriálu Echo to Kingpin nemá na konci jednoduché.

A já se ani nedivím. Jeho dějová linka, která odkrývá začátky jeho upřímnou lásky k Maye, kterou by raději zabil, než by ji nechal přeběhnout k „jejím“ lidem, je tím nejlepším, co Echo nabízí. Je samozřejmě otázkou, zda to má být důvod, proč se na tenhle lehce nadprůměrný seroš vůbec koukat. Můj návod je jasný. Zkoukněte to na jeden zátah. A pak se začněte těšit na připravovaný seriál Daredevil: Born Again, kde se Kingpin s velkou pravděpodobností bude chtít stát starostou New Yorku. Nebo už jím bude?