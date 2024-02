Méně křeče, ale také sebevědomí soutěžících. Love is Blind je tu pošesté a zase trošku jinak

Psaním o nejznámější a nejúspěšnější vztahovce streamovací platformy Netflix jsem od jejího uvedení v roce 2020 strávil spoustu hodin a o pořadu popsal stohy novinového papíru. Důvod, proč se k pořadu Láska je slepá vracím pošesté nejen já, ale i miliony diváků po celém světě, je prostý. Tohle guilty pleasure totiž baví takřka univerzálně, a pokud máte podobné oddechovky rádi, každá řada vás i přes pár hluchých míst vždy něčím malinko potěší či v lepším případě překvapí.

O show Láska je slepá jsme si již v naší internetové rubrice Strážce streamu mnohokrát povídali.

Šestá řada Love is blind, respektive komentář k jejím dosud odvysílaným epizodám, nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Gigant jménem Netflix

Co se původní filmové tvorby týče, všichni zasvěcení diváci tak nějak vědí, že Netflix v posledních letech klopýtá. Minimálně pokud chcete koukat na něco alespoň kapku šťavnatého. Jiná situace tu ovšem platí pro subžánr vztahových reality show. V jeho případě dokáže streamovací gigant udělat fenomén prakticky ze všeho na co sáhne. Romantická reality show Láska je slepá, ať už jde o americkou verzi či zahraniční varianty, se pravidelně drží v žebříčku nejsledovanějších pořadů streamovací služby. I proto platforma produkuje i několik sezón ročně. Pravda, po dokoukání byť jen několika málo epizod po sobě máte obvykle zničených pěkných pár mozkových buněk, ťukáte si na čelo a někdy si i říkáte, že jste právě ztrácely čas u zbytečné kraviny. Čím to, že diváky koncept této reality show tolik zasáhl? Na tuto otázku není jednoduchá odpověď.

Kdo ho má většího? A kdo se má ve vztahu lépe? Nic není pro soutěžící tabu.

Šťastní až do smrti? To tedy určitě ne

Pro ty, kteří Love is blind neznají, musím přihodit ještě několik řádek, aby si dokázali koncept pořadu lépe představit. Jak už bylo řečeno, pořad je o vztazích vzniklých přes zeď. Do samozvaného experimentu je přihlášeno patnáctero mužů a patnáct žen, a ti nejzajímavější, kteří postupně vytvářejí páry, jsou prezentováni divákům. V kamerami vybavených buňkách, kde se dotyční nevidí a zasnubují se tedy na slepo, obvykle vzniká pětice či šestice párů, které se podívají ve hře dál. Na konci soutěže pak dvojice, která se již měla možnost pár dní poznávat a čelit různým situacím nakonec sejde u oltáře, kde se buď natvrdo vezmou, nebo vycouvají.

Party je v reality show vždycky dobrý nápad. Vždycky se totiž někdo s někým zhádá.

Pozor na reuniony

Jako moderátoři se pokaždé, tedy i nyní, vracejí Nick a Vanessa Lacheyovi. Děje se tak navzdory faktu, že by si touhle dvojkou nikdo zodpovědný nenechal odmoderovat ani vlastní pohřeb. Na Netflixu je ovšem milují, takže páreček (či alespoň jeden ze dvojice manželů) v minulosti provázela i jiné vztahové reality show na této platformě. Namátkou uvedu Ultimátum či jakési Avengers mezi vztahovkami od Netflixu - Jako ulití (Perfect Match). Nutno podotknout, že má streamovací gigant v případě Love is Blind ve zvyku ještě po čase uvádět takzvané reunion epizody. V nich se divák dozvídá, jak to s hrdiny, respektive v show utvořenými či neutvořenými páry, nakonec dopadlo. A asi nikoho nepřekvapím, když napíšu, že se zde hodně řeší odcizení někdejších účastníků, rozchody, zřídka kdy pak šťastné konce a láska. Čest výjimkám v podobě těch několika párů, které jsou spolu do dneška. Dají se spočítat na prstech obou rukou.

Milostný trojúhelník či čtveřice?

Jessica nebo Chelsea?

Každá sezóna Láska je slepá přinese v prvních epizodách několik zajímavých konfliktních situací. Těch je v aktuální řadě několik. Proto jsem se rozhodl vypíchnout dva, které se odehrály na poli prvních šesti zveřejněných dílů. A obě se týkají poměrně nevýrazného blonďáka Jimmyho. Ten totiž dostal před kamerou již několikrát ukázkovou bídu. V obou případech přitomn stojí sympatie většiny diváků na jeho straně. Poprvé to bylo od hezké, ale ve výsledku trochu povrchní Jessicy, která se nedokázala smířit s faktem, že si osmadvacetiletý prodejce softwaru nevybral ji, ale její sokyni Chelsea.

Chelsea se netěší divácké přízni. Jde ve skutečnosti o milého člověka, který si ale bohužel nese kupu mindráků?

„Až mě uvidíš a uvědomíš si, jakou jsi udělal chybu, budeš potřebovat EpiPen, aby sis zprůchodnil dýchací cesty,“ rozjela to na Jimmyho Jessica. O pár epizod později to zase dotyčný schytal od své novopečené snoubenky. Nepochopil totiž, že se nevinné komentování vzhledu jiných dívek (nebo hůř kamarádek z buněk), trestá v tomhle případě minimálně smrtí.

„Až mě uvidíš, budeš potřebovat EpiPen.“ Jessica je zkrátka holka do nepohody :-D.

„Zkazila si to sama, když mu předtím naznačovala, že vypadá jako Megan Fox. Teď se ho musí znovu a znovu ptát, jestli svého rozhodnutí nelituje, jestli ji miluje, jestli ho přitahuje, jestli si myslí, že je krásná,“ komentuje konflikt na Facebooku uživatelka Essie Mukisa. „Měla si vybrat Trevora. Byla příliš zaneprázdněná tajným soupeřením s Jess, místo aby se soustředila na chlapa, který jí dal stoprocentní úsilí,“ přisazuje další uživatelka s přezdívkou Melo Love.

Jsi můj ředitelíček

Jak jsem již naznačil, letošní řada nám přináší hned několik milostných trojúhelníků. Sympatické na ní je, že chování některých soutěžících působí oproti předchozím řadám trochu méně nacvičeně. Třeba na vytahování prstýnku a obvykle strojené klekání dojde při prvním osobním setkání tváří v tvář, tuším až na jednu výjimku, až po několika minutách pokecu. Soutěžící jsou totiž ze sebe navzájem paf. Ještě samozřejmě uvidíme, co přinese zbytek epizod. Zatím je jich k dispozici devět, a jak se ukázalo na konci devátého dílu, minimálně dva ze soutěžících budou mít svým partnerkám hodně co vysvětlovat. Je rovněž otázkou, zda to jeden z párů, který se rozhodl v soutěži už nepokračovat, nedá ještě dohromady. Podle upoutávek to nevypadá.

Také musím vyzdvyhnout český dabing. Hlášky jako: „Je to kurevskej mazec“ či „Jsi můj ředitelíček“ prostě oceníte. Už se zase těším, jak to celé dopadne. Předpokládám, že jako obvykle. Tedy až na zem.