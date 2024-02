Mysteriózní pecka #annaismissing sbírá jedno ocenění za druhým. Dohnat se dá na Voyu

Příběh o zmizelé patnáctileté influencerce Anně, po které pátrá její mladá nedobrovolná fanynka Nina, bodoval koncem léta v tuzemských kinech. Dobře, teď lžu. Zatímco kritici se již tehdy nebáli označovat snímek #annaismissing za podívanou světové úrovně, českým divákům se na ni do kina moc nechtělo. V době svého uvedení ji navíc semlela oddychovější a vlastně ne úplně špatná romantická komedie Nikdy neříkej nikdy. Ale to teď není podstatné. Povedený český thriller byl totiž před pár dny vybrán do soutěže Series Mania – největšího evropského fesťáku zaměřujícího se na seriálovou tvorbu. Zpráva přišla jen pár dní předtím, co seriál vyhrál cenu České filmové kritiky v kategorii Mimo kino.

Z plakátu filmu #annaismissing

Tyto dvě skutečnosti spojme ještě s faktem, že je tahle lahůdka již nějaký ten pátek k vidění on-line na streamovací platformě Voyo, a že jsem ji poprvé zhlédnul teprve před pár dny, a máme jasno. Oceňovaný film, který lze sledovat v lehce rozšířené verzi také jako seriál, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Mrtvý Martin

Režisér Pavel Soukup (syn slavného herce a dabéra), který za oceňovaným snímkem #annaismissing stojí, zažívá teď příjemné tvůrčí časy. Kromě úspěchů jeho loňské filmové prvotiny totiž na Voyu v premiéře nyní běží také jeho seriál Metoda Markovič: Hojer. Skvěle se na něj kouká, takže sklízí pochvaly od diváků i kritiků. Jeho úspěšná kariéra se však započala až v roce 2019, kdy měl premiéru #martyisdead. Ten patří mezi nejzajímavější seriály, jaké v tuzemském prostředí za poslední roky vznikly.

Z filmu #annaismissing

Jeho děj založený na případech skutečných případů kyberšikany začíná smrtí patnáctiletého Martyho, po jehož tragickém skonu zbyl jeho rodičům jen počítač a mobil – oboje plné mrazivých videí. Ta natáčel Marty krátce před svou smrtí. Jeho truchlící otec z nich na ploše osmi epizod skládá dohromady střípky synova on-line života, aby odhalil okolnosti jeho tragického konce. S každou epizodou je však stále jasnější, že se mu nebude líbit, kam ho stopy nakonec dovedou.

Barbora Bočková a Marek Němec ve filmu #annaismissing

Zmizelá Anče

Osobně si myslím, že šlo v případě #martyisdead o velmi napínavé, mysteriózní a na české poměry i nepředvídatelné koukání plné chytrých tvůrčích nápadů, výrazných hereckých výkonů i výborné hudby. To samé můžu nyní směle tvrdit o #annaismissing, u které mě mrzí jedině to, že jsem ji loni prošvihl v kinech. Pravda, tahle výborně napsaná a zrežírovaná detektivka se skvělými herci má proti seriálu o zemřelém chlapci jednu výhodu. Pokud totiž zvolíte variantu koukat se na Annu jako na film, nikoliv v součtu o zhruba půlhodinku delší sérii, dostanete daleko ucelenější příběh, který vás smete svou aktuálností.

Z filmu #annaismissing

Tempo tu drhne jen minimálně, děje se tak zhruba v půlce, ale je to přesně v momentě, kdy si beztak potřebujete skočit pro kafe či na záchod. Vůbec se nedivím tomu, proč Soukup a spol. sbírají v posledních týdnech za snímek jedno ocenění za druhým. Takhle světově vypadající sebevědomé filmy od kreativních tvůrců se totiž u nás zrovna dvakrát často netočí. Čest výjimkám v podobě výborné sci-fi Bod obnovy. Tu lze naopak dohnat na Netflixu.

#urcitenatomrknete

A o čem snímek vlastně je? Tentokrát se řeší zmizení lehce kontroverzní influencerky Anny. Před pár týdny se náhle odmlčela, její fandové začínají být nervózní a mladá Nina najde v telefonu svého otce polonahou fotku zrzky, která se mladému tiktokovému idolu nápadně podobá. A protože ptát se táty, jestli nepodvádí mámu s patnáctiletou hvězdou internetu, by bylo pro děj snímku příliš rychlé, rozhodne se Nina začít po Anně pátrat. A to, co objeví, rozhodně nebude hezké.

Sedmnáctiletá plzeňská herečka Viktorie Vítová

#annaismissing je nápaditá mysteriózní detektivka, která se nebojí opřít jak o skvělé (i mladé) herce, tak o moderní vypravěčské postupy. Nina a její kamarád Robin, což je jedna z mála sympatických a k tomu funkčně a smysluplně uchopených nebinárních postav, jakou jsem kdy v audiovizuálním díle viděl, se chovají naprosto přirozeně. Jednají zkratkovitě, hádají se, mluví sprostě, vydírají, milují, lžou, jsou sakra naivní. Podobné je to i se sekundujícími dospěláky, kteří se rovněž chovají uvěřitelně. Tvůrci se navíc nebojí používání flashbacků, které ovšem nejsou samoúčelné. Naopak skvěle doplňují současný děj.

Nejsem si úplně jistý, zda existence #annaismissing automaticky znamená to, že se ke kormidlu pomaličku dostává mladší generace filmařů. I mlaďoši to, jak víme i díky nedávné blbině Cool Girl, umějí pěkně pokašlat. Příběh o Anně a jejím zmizení bych však s klidným srdcem doporučil každému. Až na dvě násilné scény se na to dá docela koukat i s malým dítětem motajícím se pod nohama.