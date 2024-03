Haló Halo! Seriálová adaptace videoherní legendy je poctivá akční řežba

Herní fenomén Halo mě odkajkživa míjel velkým obloukem. O tom, že existuje nějaký Master Chief, jsem něco málo tušil z fanouškovských videí na YouTube. V jedné z epizod série Super Power Beat Down kanálu batinthesun si to například tahle hlavní brněním vybavená postavička rozdala s nikým jiným, než s komiksovým hrdinou Kapitánem Amerikou. Master Chief známý také jako hlavní poddůstojník John-117 je pro fanoušky herní série naprostý základ. Stejně tak jako fakt, že ve sci-fi střílečce tráví většinu času kosením emzáků z pohledu první osoby. Nic takového se v seriálu, až na pár krátkých výjimek, kdy nám tvůrci pohled z helmy hlavního hrdiny umožní, v seriálu neděje. Na Paramount+, respektive v tuzemsku na obrazovkách internetové televize SkyShowtime, na to jdou jinak.

Pablo Schreiber je Master Chief

Seriál Halo tak nesmí chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Hnojení kánonu

Když v roce 2022 vyšla na zmiňované streamovací platformě první série, soudobé recenze psaly o pohnojení kánonu. Nebo také faktu, že se přes první díly těžko prokousává a běžný divák si je pustí jedině v módu „nic lepšího teď na práci nemám“. Proti těmto názorům se nelze příliš ohrazovat. Faktem je, že Halo není seriál pro každého. Prokletím i hlavní výhodou seriálového Halo je totiž fakt, že není věrnou adaptací herní předlohy. Naopak se jeho tvůrci, kteří s miliardovou herní frančízou nemají pravděpodobně moc zkušeností, vydali vlastní cestou. Podle někoho je to špatná a až moc ukecaná cesta, podle jiných jde to osobité ztvárnění, které jde naproti fanouškům sci-fi seriálů á la Expanze (2015–2022) či Silo (2023–2024) a podobně.

Charlie Murphy jako tajemná Makee

Stříbrná linie

Ve světě Halo tvůrci vytvořili časovou linii s názvem Silver, které se přezdívá podle stříbrného čtyřčlenného týmu supervojáků Sparťanů, kteří v něm vystupují. Ten kromě charismatického Náčelníka (Pablo Schreiber), jak se Master Chiefiovi v českém znění přezdívá, tvoří také chladnokrevný Vannak-134 (Bentley Kalu), věčně nakrknutá, později pochroumaná Riz-028 (Natasha Culzac) a zvídavá sympoška Kai-125 (Kate Kennedy).

Joseph Morgan jako James Ackerson

Nakástovaná je tahle čtveřice na partu supervojáků skvěle. Kromě jedné výjimky - Natasha Culzac měří „jen“ 185 centimetrů -, se tahle parta s botama na nohou výškově pohybuje kolem dvou metrům. Za zmínku stojí i hlavní manipulátorka a matka programu Sparťan Catherine Halsey v podání krásné Nataschy McElhone. K tomu si přičtěte na seriál obstojné vizuální efekty, díky kterým dostáváme nejen promyšlený svět budoucnosti, ale také pestrou přehlídku nejrůznějších vesmírných potvor.

Zvídavá sympoška Kai-125 (Kate Kennedy)

Odklon od kánonu?

Seriálová adaptace legendární herní série, v níž se v 26. století lidé postaví nebezpečné emzácké hrozbě, byla ve své první sérii kritizována za zbytečné vedlejší dějové linky a postavy, a také odklon od kánonu. Ani jedno z těchto tvrzení nemohu posvětit. Kritičtější jsem však k druhé sérii, ze které jsme zatím mohli vidět šest z celkových osmi chystaných epizod. V prvním díle aktuální série se v úvodu řeší smrtelně nebezpečná evakuační mise, která předznamenává posun ve válce Master Chiefa s aliancí Covenant. Dosud neporazitelného hlavního hrdinu tu totiž málem sejmou.

Unikne jen díky tajemnému zjevení, které partu emzáků odvolá. Milovníky akce nejvíce potěší čtvrtá epizoda s názvem Cíl, v níž se to rube prakticky od začátku do konce. Až na malinko scénáristicky uspěchaný závěr není tvůrcům co vytknout. Upřímně doufám, že bude ve zbývajících epizodách docházet na další osudové momenty. Tvůrci na ně mají vše pěkně nachystané. Zejména každé další setkání Kai s Master Chiefem bude jistě divácky velice slibné. Už se těším na velkolepé finále.