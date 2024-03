Arrow zase řádí na Netflixu. Dvojka Kódu 8 je dražší, zato však utahanější, než jednička

První Kód 8 vtrhl na Netflix v roce 2019, a to coby nenápadná malá sci-fi blbůstka, která si ovšem i díky pět let trvajícímu pobytu na populární streamovací platformě získala slušnou, ehm, popularitu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy hlavouni z Netflixu vyčlení z rozpočtu dostatečnou hromádku dolarů na to, aby se natočila dvojka. Opět za levno, opět v Kanadě, a v neposlední řadě opět s bratranci Amellovými v hlavních rolích. S těmi se nyní znovu můžeme koukat filmovým kukátkem do budoucnosti. V ní se část lidí rodí se zvláštními schopnostmi a kvůli zákonům jsou nuceni žít téměř na okraji společnosti. Jediný rozdíl proti jedničce je pak v tom, že je nově nahánějí také robotičtí psi vybavení stříkačkami naplněnými drogami.

Opět je nám většinu stopáže servírovaná klasická naháněčka.

Nejdřív kraťas, pak celovečerák

Za jedničkou i dvojkou Kódu 8 stojí režisér a scénárista Jeff Chan. Jde o jeho dítě, které se mu povedlo vydupat ze země hlavně díky fanouškům. Než totiž natočil v roce 2019 celovečerák s názvem Kód 8, posloužil mu o tři roky dříve jako vábnička krátký stejnojmenný desetiminutový snímek, ve kterém už tehdy sehráli své role bratranci Amellovi. V crowdfundingové kampani se následně podařilo vybrat od fanoušků dílka dva a půl milionu dolarů. Díky tomu v roce 2019 vznikl zmiňovaný celovečerní titul. Jen pro srovnání, odhaduje se, že rozpočet nyní uvedeného pokračování vyšel Netflix na patnáct milionů. A jak diváci, kteří viděli oba tituly dobře vědí, nejsou dolary navíc na dvojce prakticky vůbec vidět.

Za kameru se vrací režisér Jeff Chan, před ní Stephen Amell z Arrowa a jeho bratránek Robbie.

O čem to je?

Když vyšel první Kód 8, plesali hlavně fandové Stephena Amella. Herec, který si svého času podmanil srdce mnoha fandů a fanynek v komiksovém seriálu Arrow, totiž neměl do té doby, nepočítáme-li Želvy ninja 2, kloudnou filmovou roli. První film se odehrával ve světě, kde mají čtyři procenta lidí zvláštní schopnosti. Funguje to ale podobně, jako třeba v komiksových X-Menech. Nejsou bráni jako hrdinové, spíše právě naopak. Většina z nich musí žít na hranici chudoby, v lepším případě dělají na stavbách, v horším z nich někdo nedobrovolně odsává mízu, aby z ní vyrobil drogy. Není proto divu, že když jednoho nepříliš krásného dne Connorovi (Robbie Amell) rupnou nervy, má najednou za zadkem robotické zabijácké policajty. Connor také spojuje síly s místním gangsterem Garretem (Stephen Amell). A nejednou toho záhy lituje.

Vracíme se do světa, kde roboty vyzbrojená policie nahání lidi s nadpřirozenými schopnostmi.

Dvojka jede víceméně po stejných kolejí. Opět je nám většinu stopáže servírovaná klasický naháněčka. Connorovi, jenž je po událostech z jedničky propuštěn z vězení a snaží se žít spořádaný život, do jeho pohodičky hodí vidle dospívající holčina, které sejmuli bráchu. Connor musí opět spojit síly se svým dřívějším rivalem Garrettem, a to i přesto, že jej na začátku druhého filmu poslal k šípku.

Béčko jako řemen

Kdo by od dvojky Kódu 8 čekal epické pokračování oblíbené, ovšem nikterak brilantní jedničky, bude zklamán. Přesně nevím, jak se to stalo, ale tvůrci zkrátka divákům napodruhé servírují slabší výplach jedničky. Nejde o vyloženě špatný film, jenom vám, podobně jako pokoutně odsáté vzpomínky mladičké hrdinky s placatým obličejem, vyvane děj brzy z hlavy. O neduzích typu, že se pořádné akce dočkáváme až ve třicáté třetí minutě, nemluvě.

Postavu záporáka Kinga ztvárňuje Alex Mallari Jr.

Nejvíce mě problém snímku shrnuja ona klišovitá fráze, která vypadává z úst zmiňované hlavní ženské postavy zhruba po hodině stopáže zhruba stominutového filmu. Prohlásí, že už nechce utíkat. Ani já nechci utíkat od smutné pravdy, a to že se mi dvojka líbila mnohem méně, než jsem čekal. Nad komentáři fandů, kteří velebí domnělé posunutí tvůrců o několik levelů výše a dál, mě proto nutí pozvedávat obočí.