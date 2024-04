Sugar a bič. Cukrouš Colin Farrell je na streamech soukromé očko. A nerad mlátí lidi

Seriálový spin-off Batmana The Penguin alias Tučňák, ve kterém rovněž ztvárňuje ústřední úlohu v tomto případě k nepoznání namaskovaný Irčan Farrell, se divákům na malých obrazovkách představí až letos na podzim. A to i přesto, že Batman režiséra Matta Reevese s Robertem Pattinsonem v hlavní roli se podíval do kin už v roce 2022. A že spin-off jako takový byl oznámen už rok před tímto premiérovým datem.

Hlavním hrdinou je soukromý vyšetřovatel John Sugar. Jeho úkolem je vyšetřit záhadné zmizení Olivie Siegel.

Proto je více než příhodné, když si mohou fanoušci tohohle charismatického tmavovlasého sympaťáka zkrátit čekání jinou seriálovou jednohubkou. Možná se v ní dozvíme i to, proč má tenhle borec nadlidskou toleranci vůči alkoholu. A zda se bude, stejně jako doposud, i nadále tak málo chovat v rozporu se svým přesvědčením. Tedy, že ze srdce nerad mlátí lidi. Sugar nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Seriálový Farrellem

Colinu Farrellovi se na seriálovém poli nejen líbí, ale také daří. Hodně se mezi „koukači“ zapomíná na druhý Temný případ, kde byl jeho výkon v roli kompromitovaného kníratého detektiva Raye Velcora z fiktivního průmyslového městečka Vinci více než vynikající. O předloňském temném survivalu Severní vody, kde Farrell ztvárnil zabijáckého harpunáře Henryho Draxe, nemluvě. Když k tomu připočteme výše zmiňovaného komiksového gangstera Tučňáka, je jasné, že je uhlazený John Sugar, který se projíždí ulicemi Los Angeles v corvettě, oblečený v perfektně střiženém obleku a s ulíznutými vlasy dozadu, na první pohled méně vrstevnatou roličkou. Ale zdání v tomto případě hodně klame.

Cukr, noir a bič

Osmidílnou detektivku s noirovými prvky vymyslel a vytvořil v dílně Apple TV+ nikdo menší, než spoluautor scénáře Thora nebo snímku Já, legenda Mark Protosevich. Režisérského dohledu se pak chopil převážně Fernando Meirelles, autor drsného oscarového snímku z roku 2002 - Město bohů. Děj se dá popsat poměrně jednoduše. Ztratila se vnučka proslulého filmového producenta Jonathana Siegela (James Cromwell) a Sugar ji má coby vyhlášený pátrač najít a přivést domů.

Aby se mu to však mohlo podařit, musí se ponořit hluboko do pohnuté historie nejen slavné producentské rodiny, ale i hrdiny samotného. Ten je příhodně fanouškem noirových detektivek, takže nám tu tvůrci bez okolků servírují nejen příběh jako vystřižený z klasické noirovky, ale také archivními prostřihy ze snímků s Humphreym Bogartem či Ritou Hayworth v hlavních rolích.

Jak to bude dál?

Po prvních třech odvysílaných epizodách by se mohlo zdát, že seriál i nadále pojede v nastavených, a tak nějak obvyklých žánrových kolejích. John Sugar má ale nejspíš v plánu ucházet se o pozici nejzajímavějšího soukromého detektiva, které jste v posledních letech mohli na malých obrazovkách vidět. Ono je to totiž trochu složitější. Podle toho, co se šušká mezi zahraničními kritiky, kteří sérii zhlédli přednostně, má přijít ve zhruba půlce seriálu docela brutální zvrat. Ten má být tak velký, že má dokonce ambice rozdělit fanoušky na dvě ohromené či trošku naštvané půlky. Zároveň má onen zvrat dát doposud viděnému malinko jiný význam. Všechny fámy naznačují, že nejspíš půjde o fenomén nespolehlivého vypravěče. Tím se ale zatím není třeba stresovat. Pojďme si tuhle noirovou jednohubku užít bez zbytečného drbání se na bradě.